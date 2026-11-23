باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت معاملات مسکن در نیمه دوم سال و تأثیر نوسانات بازارهای موازی اظهار کرد: کاهش یا افزایش قیمت در بازارهایی مانند طلا و ارز، تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته است. البته افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز که ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات دولتی بوده، بر قیمت تمام‌شده مسکن اثر گذاشته است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته همواره شاهد بودیم که رشد قیمت مسکن در مقایسه با تورم عمومی کشور پایین‌تر بوده و حتی در برخی دوره‌ها به حدود نصف نرخ تورم عمومی رسیده است. بنابراین تصور می‌کنم بازار مسکن تا پایان سال، در صورت نبود اتفاق خاص، روند نسبتاً باثباتی داشته باشد.

گودرزی با بیان اینکه بازار مسکن همچنان در شرایط رکود قرار دارد، گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات سامانه‌های تنظیم قرارداد، امکان ارائه آمار دقیق از میزان معاملات و مقایسه مناطق مختلف وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد رفت‌وآمد متقاضیان به بنگاه‌های مشاور املاک افزایش یافته و مذاکرات خرید و فروش و اجاره در جریان است که بخشی از این مذاکرات نیز به تنظیم قرارداد منتهی می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اهمیت رونق بازار مسکن تصریح کرد: امیدواریم روند افزایش مراجعات و رونق کسب‌وکار در این بخش ادامه پیدا کند؛ چراکه صنعت ساختمان با حدود ۳۰۰ شغل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد و رونق آن می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.