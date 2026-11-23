باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانگ شین چول، وزیر دفاع کره جنوبی، روز دوشنبه تاکید کرد که پیشنهاد تمدید ماموریت یگان «چئونگ‌هه» برای مقابله با دزدی دریایی در خلیج عدن، به معنای مشارکت در جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در تنگه هرمز نیست.

وزیر دفاع کره جنوبی در گفت‌وگو با نمایندگان پارلمان این کشور گفت: «این استقرار به معنای مشارکت نظامی غیرمستقیم در درگیری‌های جاری نیست» و بر ماهیت مستقل این مأموریت تأکید کرد.

کانگ شین چول توضیح داد که فعالیت‌های دزدی دریایی در این منطقه در مقایسه با سال گذشته سه برابر شده است و هدف اصلی این مأموریت صرفا حفاظت از کشتی‌ها و شهروندان کره جنوبی است که از این مسیر دریایی راهبردی عبور می‌کنند.

این اظهارات در پی فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر کره جنوبی برای ارائه حمایت در ارتباط با جنگ علیه ایران مطرح شده است. ترامپ پیش‌تر از آنچه «حمایت ناکافی» کره جنوبی خوانده بود، انتقاد کرده و تابستان گذشته نیز بخشی از رزمایش‌های نظامی مشترک دو کشور را کاهش داده بود؛ اقدامی که نگرانی متحد آسیایی واشنگتن را برانگیخت.

لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، نیز در سپتامبر گذشته احتمال اعزام تجهیزات و نیروهای نظامی به غرب آسیا را رد کرده و گفته بود چنین اقدامی ممکن است کشورش را وارد درگیری کند.

او تاکید کرده بود: «هیچ استقرار نظامی‌ای که ما را درگیر جنگ کند یا به داخل آن بکشاند، انجام نخواهد شد. می‌توانم این موضوع را با صراحت کامل به شما اطمینان بدهم؛ ما به هیچ شکلی تجهیزات نظامی اعزام نخواهیم کرد.»

گفتنی است ایران پیش‌تر به کره جنوبی درباره هرگونه استقرار نیروهای این کشور در تنگه هرمز هشدار داده و تأکید کرده بود که هرگونه حضور یا مشارکت نظامی سئول در عملیات جاری در خلیج فارس و تنگه هرمز، حمایت مستقیم از تجاوز آمریکا محسوب می‌شود و «پیامدهای سنگینی» به دنبال خواهد داشت.

منبع: المیادین