باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با تشریح عملکرد این شورا، از اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی در این دوره خبر داد. وی با اشاره به تلاش برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای شاخص‌های مدیریت شهری، بر اهمیت راه‌اندازی معنادار قطار شهری و افزایش ناوگان اتوبوسرانی تأکید کرد.

حاج‌قاسمی، رئیس کمیسیون تلفیق و دبیر شورای اسلامی شهر کرج، در برنامه «نگاه مردم» با بررسی عملکرد شورای ششم، بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر برنامه‌های راهبردی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط متغیر کشور، برنامه‌ریزی‌های این شورا همواره با رویکردی منعطف و در عین حال استراتژیک انجام شده است.

تلاش برای عبور از بن‌بست پروژه‌های عمرانی

حاج‌قاسمی با اشاره به یکی از چالش‌برانگیزترین پروژه‌های کلان‌شهر، یعنی «بزرگراه شمالی کرج» گفت: برخلاف برخی دیدگاه‌ها که خواستار توقف این پروژه بودند، شورای ششم با بررسی‌های فنی و راهبردی، بر ادامه مسیر و تکمیل این پروژه تأکید کرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

وی همچنین از تکمیل پروژه‌هایی که سال‌ها در وضعیت نیمه‌تمام مانده بودند خبر داد و افزود: «یکی از دستاوردهای مهم این دوره، رفع موانع تملک در پروژه‌های معابر بود؛ برای نمونه، مشکل ملکی در انتهای بلوار پونه که حدود ۳۰ سال بلاتکلیف مانده بود، با پیگیری‌های مستمر برطرف و امتداد بلوار سرداران غربی تکمیل شد.»

تحول در حمل‌ونقل عمومی و قطار شهری

رئیس کمیسیون تلفیق با تمرکز بر حوزه حمل‌ونقل، از تغییر رویکرد نسبت به قطار شهری خبر داد. وی اظهار داشت: «در دوره‌های گذشته بحث‌هایی مبنی بر توقف پروژه مترو مطرح بود، اما در شورای ششم تأکید ما بر راه‌اندازی معنادار قطار شهری از ایستگاه شهید سلطانی به سمت هسته مرکزی شهر است تا ارتباط مؤثری میان شهروندان برقرار شود.

وی با اشاره به چالش‌های ناوگان اتوبوسرانی و پذیرش نارضایتی شهروندان از این بخش، افزود: «با وجود محدودیت‌های موجود، بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شده و طی هفته آینده، ۱۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری ویژه مسیرهای بی‌آرتی نیز وارد چرخه خدمت‌رسانی می‌شود.»

ارزیابی عملکرد بر پایه شاخص‌های علمی (KPI)

حاج‌قاسمی در ادامه به نقش نظارتی شورای ششم پرداخت و گفت: «ما در این دوره تلاش کردیم به جای توصیفات کلی، عملکرد مدیریت شهری را بر اساس شاخص‌های قابل سنجش (KPI) ارزیابی کنیم. این رویکرد شامل نظارت دقیق بر تعداد اتوبوس‌های فعال، میزان توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت پروژه‌هاست.

وی با اشاره به فعالیت‌های پرحجم کمیسیون تلفیق، افزود: «این کمیسیون تاکنون بیش از ۳۳۰ جلسه برگزار کرده و وظایفی نظیر تصویب بودجه‌های سالانه، متمم‌ها و بررسی گزارش‌های حسابرسی را با دقت بالا پیش برده است.»

توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و مدیریت بحران

رئیس کمیسیون تلفیق در پایان، از توسعه سوله‌های چندمنظوره مدیریت بحران خبر داد و گفت: «در این دوره، چندین سوله نیمه‌تمام در مناطق مختلف، از جمله منطقه ۳ (باغ تپه)، تکمیل و به چرخه خدمت‌رسانی درآمدند. این سوله‌ها علاوه بر کارکرد ورزشی، در زمان بروز حوادث نقش حیاتی در مدیریت بحران ایفا خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص مدیریت پسماند اظهار داشت که با وجود پیشرفت‌ها در سایت حلقه‌دره، این حوزه همچنان نیازمند اقدامات گسترده‌تر و بهبود عملکرد مدیریت شهری برای رسیدن به سطح مطلوب است.