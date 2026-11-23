باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعیین تکلیف مالکیت ملکی که سال‌ها پیش با قولنامه خریداری شده، اما سند رسمی آن همچنان به نام شخص دیگری است، اظهار کرد: اگر سند مالکیت ملک به نام فروشنده باشد و وی هنوز سند را به خریدار منتقل نکرده باشد، خریدار باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت کند.

قویدل افزود: سامانه ثبت ادعا یکی از سامانه‌هایی است که به سکوی کاتب به نشانی kateb.ir متصل است و متقاضیان می‌توانند از طریق بخش ثبت ادعا، درخواست خود را در این سامانه درج کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از ثبت ادعا و دریافت گواهی مربوط، خریدار باید با ارائه این گواهی در مرجع قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از رسیدگی قضایی و طی مراحل قانونی، ملک از طریق انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی به خریدار منتقل خواهد شد.