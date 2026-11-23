باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان سفر مدیریت شهری شیراز به شهرستان لامرد، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، شهردار کلان‌شهر شیراز، معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، جمعی از مدیران شهرداری و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، از سالن ورزشی شهید نعیمی لامرد بازدید کردند و با خانواده‌های معزز شهدا دیدار داشتند.

این سند جنایت باید روایتگری شود

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در این بازدید با اشاره به حمله موشکی به سالن ورزشی شهید نعیمی گفت: به اتفاق رئیس شورای اسلامی شهر شیراز و تعدادی از اعضای شورا و با هماهنگی نماینده مردم شریف شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، و مدیرکل بنیاد شهید، به شهر لامرد سفر کردیم تا از نزدیک شاهد اتفاقی باشیم که آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بر سر دانش‌آموزان و مردم عزیز و نجیب این شهرستان آوردند.

او افزود: قطعاً این، سند جنایت آمریکای جنایتکار و شیطان بزرگ است. به نظر من، این سند یکی از بزرگ‌ترین اسناد جنایت آمریکای خبیث است و باید حتماً ثبت و روایتگری شود. اینجا باید به قبله‌گاه، یادمان و مرکزی برای راهیان نور تبدیل شود؛ کسانی که شاید تا دیروز به شلمچه و نقاط جنوبی جبهه و مناطق مرزی می‌رفتند، امروز باید به شهر لامرد بیایند. به نظر من، این بخشی از تاریخ معاصر است و به سی یا چهل سال پیش تعلق ندارد. جوانان و همه مردم باید بیایند و اینجا را ببینند. صدای مظلومیت مردم ایران، به‌ویژه مردم شهر لامرد، باید به گوش همه جهان برسد و این روایت باید سینه‌به‌سینه منتقل، منتشر و بازگو شود.

چشم‌انتظار دیدار خانواده شهدا بودیم

شهردار شیراز با ابراز خرسندی از این سفر و دیدار با خانواده‌های معزز شهدا اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که امروز خداوند بزرگ این توفیق را به ما عنایت کرد تا در خدمت خانواده‌های شهدای عزیز و مسئولان این شهرستان باشیم. لحظه‌به‌لحظه چشم‌انتظار فرصتی بودیم تا با خانواده شهدا در شهر لامرد دیدار کنیم.

در ساخت سالن جایگزین سهیم می‌شویم

او در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در ساخت یادمان شهدای لامرد تصریح کرد: ما در شیراز مجموعه‌ای ورزشی احداث و آن را به نام شهدای لامرد نام‌گذاری کردیم و میزبان خانواده‌های معزز شهدا بودیم. بی‌شک، نگاه مدیریت شهری مشارکت در این پروژه است و از مهم‌ترین دستاورد‌های این سفر، همکاری در جایگزینی و احداث سالنی باکیفیت‌تر از گذشته خواهد بود. با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر در این بازدید، موضوع جمع‌بندی شده و مدیریت شهری با تمام توان در خدمت این مجموعه خواهد بود.

اسدی گفت: در تلاش هستیم بر اساس لایحه‌ای که به شورای اسلامی شهر ارائه خواهم داد و با همکاری شورای اسلامی شهر، که همواره همراه بوده است، مجوز شورا را برای احداث سالن ورزشی در شهر عزیز و دوست‌داشتنی لامرد دریافت کنیم. با افتخار این کار را انجام می‌دهیم، چراکه همه ما فارسی، شیرازی و ایرانی هستیم.

دیدار با خانواده شهدا برای ما مفید و ضروری بود

شهردار کلان‌شهر شیراز در جمع خانواده‌های شهدا، با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی، جنگ رمضان و شهدای لامرد، گفت: پیش از هر چیز، این حضور بیش از آنکه برای خدمت ما به شما باشد، به زعم بنده برای خودم، همکارانم و اعضای شورا مفید، مهم و ضروری بود؛ فرصتی بود تا اندکی بیشتر خودمان را پیدا کنیم؛ بنابراین خدا را شکر می‌کنم که این توفیق نصیب بنده و همراهانم از شیراز شد تا به اینجا بیاییم، با خانواده‌های معزز شهدا دیدار کنیم و این جنایت را از نزدیک ببینیم.

۴۸ سال مقاومت ملت ایران

اسدی با اشاره به ۴۸ سال مقاومت ملت ایران افزود: ما ۴۸ سال است که با این شرایط روبه‌رو هستیم؛ ۴۸ سال جنگ، محاصره، جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی، هشت سال جنگ تحمیلی، جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه. اینها خاصیت تقابل حق و باطل است؛ از روز نخست بوده، تا امروز ادامه دارد و پس از این هم ادامه خواهد داشت. در دوران ما، با یک ابرشیطان و‌ام‌الشیطان مواجه هستیم و به تعبیر بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی، با شیطان بزرگ روبه‌روایم. شیطان خود ابلیس است و مفهوم شیطان بزرگ روشن است؛ او هر روز در حال توطئه است، علیه کسانی که حاضر نیستند منافع قانونی و مشروع خود را دو دستی تقدیم کنند.

شما با خدا معامله کرده‌اید

شهردار شیراز خطاب به خانواده‌های شهدا و با اشاره به دشواری فقدان عزیزان گفت: شما کسانی را از دست داده‌اید که امروز عکس‌هایشان روی قلبتان و در سینه‌تان است و پاره‌تن شما هستند. ما از این بابت هزینه‌های زیادی داده‌ایم، اما شاید تنها چیزی که بتواند ما را آرام کند، این باشد که شما با خدا معامله کرده‌اید. در معامله با خدا دیگر بحث سود و زیان مطرح نیست و شک نداشته باشید که این شهدا تا همیشه با شما هستند؛ از آن کودک عزیز دوساله گرفته تا دیگر شهدای عزیز و رهبر و قائد شهید امت.

دست و پای یکایک شما را می‌بوسم

شهردار شیراز با قدردانی از استقبال خانواده‌های شهدا گفت: در شیراز تعدادی از شما عزیزان را زیارت کردم؛ هم در دفتر خودم و هم در مجموعه ورزشی شهدای لامرد که توفیق داشتیم آن را به نام شهدای لامرد نام‌گذاری کنیم. امروز نیز سعادتی بود که در این مجلس باشکوه و معنوی در خدمت شما باشیم. شما محبت کردید، منت گذاشتید و به استقبال ما آمدید؛ دست و پای یکایک شما را می‌بوسم.

لامرد امروز بسیار تغییر کرده است

شهردار کلان‌شهر شیراز در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات شهرستان لامرد اظهار داشت: امروز لامرد از نظر شهرسازی و مبلمان شهری بسیار تغییر کرده و به‌ویژه به قطبی صنعتی و اقتصادی تبدیل شده است. از همه دست‌اندرکاران، به‌خصوص دکتر موسوی، نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی، امام‌جمعه، فرماندار، شهردار لامرد، شورای اسلامی شهر و همه مسئولان محلی تشکر می‌کنم.

شهردار شیراز در پایان، ضمن قدردانی دوباره از خانواده‌های معزز شهدا و همه مسئولان حاضر، گفت: امروز در مراسمی تکرارنشدنی و به‌یادماندنی در خدمت شما بودیم. امیدوارم همه این رفت‌وآمد‌ها و جلسات در دفتر باری‌تعالی ثبت شود و زمینه‌ساز شفاعت ما در روز قیامت باشد.

منبع: شهرداری شیراز