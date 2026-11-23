باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عباسعلی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در زمینه هوشمندسازی مدیریت فضای سبز پایتخت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان بوستان‌ها، استفاده از فناوری‌های هوشمند برای افزایش نظارت بر منابع و امکانات فضای سبز و مدیریت دقیق‌تر مصرف آب است.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمندسازی چاه‌های آب در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با اجرای این سامانه، میزان آب برداشت‌شده از چاه‌ها و ساعات فعالیت آنها به‌صورت دقیق ثبت می‌شود و اطلاعات مربوط به مصرف آب در داشبورد‌های مدیریتی قابل مشاهده و بررسی است.

تأمین آب فضای سبز تهران از پساب و آب‌های سطحی تا سال ۱۴۰۷

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: بر اساس تأکید شهردار تهران، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با اجرای یک طرح جامع، حداکثر تا سال ۱۴۰۷ تأمین آب مورد نیاز فضای سبز پایتخت را به سمت استفاده از پساب و آب‌های سطحی هدایت کنیم.

نوبخت ادامه داد: هدف این است که در سال‌های آینده، وابستگی فضای سبز تهران به آب چاه‌ها و قنوات به حداقل برسد و منابع آب زیرزمینی برای تأمین نیاز‌های ضروری‌تر شهروندان حفظ شود.

وی همچنین از واگذاری مدیریت تعدادی از چاه‌های آب به وزارت نیرو خبر داد و تأکید کرد: این اقدام به معنای انتقال مالکیت چاه‌ها نیست، بلکه مدیریت آنها به وزارت نیرو سپرده شده است.

تعیین نیاز آبی درختان با حسگر‌های هوشمند

نوبخت از برنامه جدید شهرداری تهران برای هوشمندسازی آبیاری بوستان‌ها خبر داد و گفت: در نظر داریم این طرح را ابتدا به‌صورت آزمایشی در تعدادی از بوستان‌ها اجرا کنیم و پس از ارزیابی نتایج، آن را به سایر فضا‌های سبز کلان‌شهر تهران گسترش دهیم.

وی توضیح داد: در این طرح، حسگر‌هایی در مجاورت گونه‌های مختلف گیاهی نصب خواهد شد تا نیاز آبی هر گیاه بر اساس شرایط اقلیمی روزانه، از جمله میزان رطوبت و دمای محیط، محاسبه شود.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها افزود: با اجرای این سامانه، می‌توان مشخص کرد که هر گونه گیاهی در یک روز مشخص به چه میزان آب نیاز دارد و بر همین اساس، برنامه آبیاری بوستان‌ها را تنظیم کرد.

وی تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های هوشمند در مدیریت آبیاری، علاوه بر افزایش دقت در نگهداری فضای سبز، می‌تواند به کاهش مصرف آب و جلوگیری از هدررفت منابع کمک کند.

کاهش هزینه‌های فضای سبز با راه‌اندازی سامانه کیوفیلد

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه «کیوفیلد» در سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران اشاره کرد و گفت: این سامانه با تلاش کارشناسان سازمان طراحی و راه‌اندازی شده است تا اطلاعات مربوط به کاشت نهال و ایجاد فضا‌های سبز جدید به‌صورت دقیق ثبت و مدیریت شود.

وی افزود: از این پس، مناطق شهرداری و مجموعه‌هایی که قصد کاشت نهال یا ایجاد فضای سبز در محلات و نواحی مختلف تهران را دارند، باید اطلاعات مربوط به گونه‌های گیاهی و موقعیت مکانی آنها را در این سامانه ثبت کنند.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این طرح اظهار کرد: استفاده از این سامانه موجب شده است در بررسی برنامه‌ها و نیاز‌های فضای سبز برای پایان سال ۱۴۰۵ و آغاز سال ۱۴۰۶، بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده کاهش پیدا کند.

نوبخت خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح‌های هوشمندسازی، دستیابی به مدیریت دقیق‌تر منابع، کاهش هزینه‌های نگهداری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در فضای سبز پایتخت است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه سامانه‌های هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه مدیریت پایدار منابع آب و توسعه هدفمند فضای سبز در تهران و سایر کلان‌شهر‌های کشور فراهم شود.