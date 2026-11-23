باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدحسین بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در جریان گفت‌و‌گو با مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی، ابعاد مختلف مدیریت بحران‌های اقلیمی و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان را مورد بررسی قرار داد.

او گفت: در این رایزنی‌های تخصصی، تمرکز اصلی بر محور‌های پیگیری خسارات ناشی از سیل و همچنین ارتقای سطح پوشش بیمه‌ای محصولات استراتژیک قرار داشت.

بابایی با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های کشاورزی و مزارع در استان مازندران بر اثر سیل، خواستار دقت و سرعت در فرآیند‌های ارزیابی خسارت شد تا از ورود آسیب‌های اقتصادی مضاعف به کشاورزان جلوگیری شود.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش ریسک وقوع سیل، ایجاد یک شبکه حفاظتی مستحکم از طریق بیمه محصولات، تنها راه مقابله با شوک‌های اقتصادی در بخش کشاورزی است.

بابایی همچنین در خصوص جزئیات اجرایی، بر ضرورت هم‌افزایی میان واحد‌های مدیریت بحران و بخش‌های اجرایی استان برای تدوین سناریو‌های مقابله با خسارات طبیعی تأکید کرد و خواستار تخصیص منابع و تسهیل فرآیند‌های حمایتی برای جبران زیان‌های وارد شده به کشاورزان شد.

▫️معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش کلیدی کشاورزی در امنیت غذایی کشور، گفت: تقویت زیرساخت‌های پدافندی و گسترش طرح‌های بیمه‌ای، نه تنها یک نیاز اجرایی، بلکه ستون اصلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است. حمایت از تولیدکننده در برابر حوادث غیرمترقبه، تضمین‌کننده پایداری تولید و سلامت زنجیره تأمین در اقتصاد ملی است که ما در استان مازندران با تمام توان بر اجرای دقیق و کارآمد این سیاست‌ها تمرکز خواهیم کرد.