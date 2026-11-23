باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین بخشی‌پور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: وقف یکی از ماندگارترین جلوه‌های نیکوکاری در فرهنگ اسلامی است که با پیوند زدن اموال و دارایی‌های واقفان به نیت‌های خیر، زمینه استمرار خدمات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را در جامعه فراهم می‌کند.

او افزود: در یکی از این وقف‌ها، ۳ فنجان آب از قنوات اربعه بشرویه به انضمام ۳ فنجان آب از میان عبدل‌آباد و نصرت‌آباد، همراه با اراضی تابعه، با نیت برگزاری مراسم روضه‌خوانی از شب نوزدهم ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه در مسجد امام محمدباقر (ع) وقف شده است که ارزش آن ۱۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

بخشی‌پور بیان کرد: در وقف دوم نیز ۲ سهم از مجموع ۲ هزار و ۱۶۰ سهم، معادل ۸ شبانه‌روز، از مزرعه و قنات ابوجعفری به همراه اراضی تابعه، با نیت برگزاری مراسم روضه‌خوانی به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) در مسجد امیرالمؤمنین (ع) بشرویه اختصاص یافته که ارزش آن ۳ میلیارد ریال است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: این ۲ وقف به همت واقف خیراندیش، حاج محمدباقر سلیمی، به ثبت رسیده است و نشان‌دهنده توجه واقفان به حفظ شعائر دینی و تأمین پشتوانه‌ای ماندگار برای برگزاری مجالس اهل‌بیت (ع) است.

او با اشاره به آثار ماندگار وقف در جامعه گفت: برکات این اقدام خیرخواهانه در طول زمان به نسل‌های آینده نیز خواهد رسید.

بخشی‌پور بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه تأکید کرد و افزود: گسترش وقف‌های متناسب با نیاز‌های روز جامعه و توجه به نیت‌های فرهنگی و مذهبی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت سرمایه‌های معنوی و حفظ میراث دینی و اعتقادی جامعه ایفا کند.