باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس نتایج انتخابات که خبرگزاری آسوشیتدپرس روز یکشنبه منتشر کرد، دموکرات‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، موفق به کسب ۲۵۸ کرسی در مجلس نمایندگان آمریکا شدند و بزرگ‌ترین اکثریت خود در این مجلس از سال ۱۹۹۲ را به دست آوردند.

این دستاورد پس از آن حاصل شد که چاک هابارد، نامزد دموکرات در پی بازشماری آرا در حوزه پنجم انتخاباتی ایالت کارولینای شمالی، ویرجینیا فاکس، نماینده باسابقه جمهوری‌خواه را شکست داد.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، هابارد با اختلاف ۳۳۰ رأی از مجموع حدود ۲۸۷ هزار رأی پیروز شد. با این نتیجه، شمار کرسی‌های به‌دست‌آمده دموکرات‌ها در سراسر آمریکا به ۴۴ کرسی رسید؛ رقمی که از ۴۰ کرسی کسب‌شده این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۸ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بیشتر است.

هابارد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از فاکس به دلیل همکاری برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکر کرد. فاکس نیز پس از پذیرش شکست، پیروزی او را تبریک گفت.

دموکرات‌ها همچنین ۱۱ کرسی از مجموع ۱۴ کرسی مجلس نمایندگان در کارولینای شمالی را به دست آوردند. جمهوری‌خواهان نیز تاکنون دست‌کم ۱۷۳ کرسی کسب کرده‌اند.

نتیجه کنونی با شمار کرسی‌هایی که دموکرات‌ها در سال ۱۹۹۲ و هم‌زمان با انتخاب بیل کلینتون به ریاست‌جمهوری به دست آوردند، برابر است و از ۲۵۷ کرسی این حزب در انتخابات سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با پیروزی باراک اوباما بیشتر است.

با این حال، تکلیف چهار حوزه انتخاباتی همچنان مشخص نشده است؛ یک حوزه در مینه‌سوتا، یک حوزه در تنسی و دو حوزه در لوئیزیانا که قرار است انتخابات دور دوم آنها در ماه دسامبر برگزار شود.

دموکرات‌ها همچنین کنترل سنا را پس گرفتند و ۵۶ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی این مجلس را به دست آوردند. به این ترتیب، دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ با تقسیم قدرت میان دولت جمهوری‌خواه و کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها همراه خواهد بود.

دموکرات‌ها قصد دارند با استفاده از اکثریت خود، طرح‌هایی در زمینه کاهش هزینه‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی ارائه دهند، برای پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران تلاش کنند و تحقیقات درباره دولت ترامپ را در دستور کار قرار دهند.

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان که نامزدی او برای ریاست این مجلس از سوی حزبش اعلام شده، در صورت انتخاب در ژانویه به نخستین رئیس سیاه‌پوست مجلس نمایندگان آمریکا تبدیل خواهد شد.

در سنا نیز چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها با چالش کریس ون هالن، سناتور ایالت مریلند برای تصدی سمت رهبر اکثریت روبه‌رو است. انتخابات ریاست این حزب قرار است اول دسامبر برگزار شود.

منبع: خبرگزاری آناتولی