باشگاه خبرنگاران جوان - هزاران نفر در کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، آلمان و ایتالیا علیه افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن و کاهش خدمات عمومی تظاهرات کردند. در فرانسه، این اعتراضات ششمین هفته متوالی را پشت سر گذاشت و با پیوستن اتحادیه‌های کارگری و جنبش جلیقه‌زرد‌ها گسترش یافت؛ در ایتالیا نیز اعتصاب‌ها بیش از ۱۰۰ شهر را درگیر کرد.

معترضان در کشور‌های مختلف خواستار افزایش دستمزدها، بهبود آموزش و خدمات درمانی و اختصاص بودجه عمومی به رفاه مردم به‌جای جنگ و تسلیحات شدند. هم‌زمان، گروه‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری در سراسر اروپا برای برگزاری موج تازه‌ای از اعتراضات برنامه‌ریزی کرده‌اند.