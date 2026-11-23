باشکاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴؛ همزمان با برگزاری تجمع شبانه تهرانی‌ها، پیاده‌راه امیرکبیر در منطقه ۱۴، شامگاه گذشته حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت؛ جایی که شهروندان دارالمؤمنین تهران گرد هم آمدند تا در آیینی آکنده از شور و ارادت، میزبان پیکر مطهر شهید گمنامی باشند که پس از سال‌ها غربت، از منطقه عملیاتی شلمچه به آغوش میهن بازگشته است.

از دقایقی پیش از آغاز مراسم، شهروندان با حضور در پیاده‌راه امیرکبیر، خود را برای استقبال از این میهمان آسمانی آماده کرده بودند. زن و مرد، پیر و جوان و خانواده‌هایی که همراه فرزندانشان آمده بودند، در کنار یکدیگر گرد هم نشستند تا سهمی در این وداع عاشقانه داشته باشند؛ وداع با جوانی ۲۲ ساله که نام و نشانی از او در دست نیست، اما یاد و راهش برای مردم این سرزمین آشنا و عزیز است.

فضای پیاده‌راه با طنین نوای عزاداری، پرچم‌ها و نشانه‌های مرتبط با شهدا و حضور چایخانه حضرت رضا(ع) رنگ‌وبویی معنوی به خود گرفته بود. در این میان، چشم‌انتظاری مردم برای رسیدن پیکر شهید، لحظه‌به‌لحظه حال‌وهوای مراسم را دگرگون می‌کرد و گویی هر یک از حاضران، عزیز گمشده‌ای را به انتظار نشسته بودند.

در ادامه این ویژه‌برنامه، پس از قرائت زیارت عاشورا، محسن عراقی با مرثیه‌خوانی و نوای سوگ، فضای مراسم را آکنده از عطر ارادت به ساحت شهدا کرد و حاضران در حالی که دل‌هایشان با یاد شهیدان گره خورده بود، در آیین وداع با این شهید گمنام همراه شدند.

آنچه این شب را در دارالمؤمنین تهران ماندگار کرد، تنها حضور پیکر مطهر یک شهید نبود؛ بلکه اجتماع مردمی بود که بی‌آنکه نام، چهره یا نشانی از این جوان ۲۲ ساله بدانند، او را از خود و برای خود می‌دانستند. شهیدی که روزگاری در دفاع از میهن در شلمچه جان خود را تقدیم کرد و اکنون پس از سال‌ها، در میان مردمی آرام می‌گیرد که با آغوشی گشوده به استقبالش آمده‌اند.

پیاده‌راه امیرکبیر در این شب، فراتر از یک محل برگزاری مراسم، به قرارگاه دلدادگی مردمی تبدیل شد که آمده بودند به میهمان گمنام وطن بگویند: اینجا خانه توست و این مردم، میزبانان همیشگی تو خواهند بود.

گفتنی است آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید گمنام، امروز دوشنبه دوم آذرماه، ساعت ۱۴ در بوستان گلزار، واقع در ابتدای خیابان شکوفه، خیابان پیروزی، منطقه ۱۴ برگزار می‌شود تا این لاله گمنام، پس از سال‌ها غربت، در خاک دارالمؤمنین تهران آرام گیرد.