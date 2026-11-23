باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - در راستای تبیین اهمیت محصول راهبردی برنج و بررسی ابعاد محتلف تولید، تامین و مدیریت منابع، مصاحبه‌ای تخصصی با مسئول برنج سازمان جهاد کشاورزی استان با محوریت تهیه و تولید مستندی با موضوع برنج انجام شد.

باقری، محور‌های مصاحبه را بررسی تاریخچه کشت برنج در ایران و استان مازندران، جایگاه تولید در کشور و راهکار‌های مدیریت مصرف آب، چالش‌ها و نقش نهاده‌های کشاورزی در افزایش عملکرد و کیفیت محصول برنج و اهمیت توسعه روش‌های نوین کشت به ویژه خشکه کاری برنج عنوان کرد.

او افزود: در این مصاحبه بر ضرورت حرکت به سوی کشاورزی پایدار، افزایش بهره وری آب و نهاده‌ها استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی و به کارگیری روش‌های نوین تولید با هدف حفظ منابع پایه و تقویت امنیت غذایی کشور تاکید گردید.

این مستند با هدف افزایش آگاهی عمومی، اهمیت برنج در اقتصاد و امنیت غذایی و تبیین فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی تولید این محصول راهبردی در دست تهیه می‌باشد.