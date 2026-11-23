باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مجموعه ورزشی انقلاب شهرکرد میزبان نخستین دوره مسابقات هنر‌های رزمی ترکیبی استان چهارمحال و بختیاری بود؛ رویدادی که با هدف شناسایی استعداد‌ها و ایجاد بستری برای حضور در سطح کشور برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ۱۶۰ ورزشکار از رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در وزن‌های ۲۳ تا ۱۲۰ کیلوگرم، به مصاف یکدیگر رفتند.

منتخبین این مسابقات، نمایندگان استان در مسابقات کشوری خواهند بود که قرار است در دی‌ماه امسال در تهران برگزار شود.

شایان ذکر است: در حال حاضر ۸۰۰ ورزشکار استان در رشته هنر‌های رزمی ترکیبی فعالیت می‌کنند که این مسابقات می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای سطح کیفی این رشته در استان باشد.