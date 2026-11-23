باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر در پیام خود نوشت: سلام و درود خداوند بر ارواح مطهر و آسمانی شهدای والامقام؛ مردان جاودانه‌ای که با نثار جان خویش، عزت و سربلندی اسلام و ایران را رقم زدند و بر بانوان بزرگواری که با ایمان، صبر و فداکاری، در پرورش و همراهی این حماسه‌سازان نقشی ماندگار ایفا کردند و با استقامت خویش، چراغ فرهنگ ایثار و شهادت را فروزان نگاه داشتند.

در ادامه این پیام آمده است: سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، اسوه ادب، وفاداری و بصیرت، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره بانویی است که با معرفت عمیق به جایگاه امامت و عشق بی‌بدیل به اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، عزیزترین سرمایه‌های زندگی خویش را در راه دفاع از آرمان‌های الهی تقدیم کرد و با صبری زینبی، الگویی ماندگار از ایمان، وفاداری و فداکاری در تاریخ اسلام آفرید.

وی تصریح کرد: مادران و همسران گرانقدر شهدا با تأسی به آن بانوی بزرگوار، جلوه‌های باشکوهی از همان ایمان و استقامت را به نمایش گذاشته‌اند؛ مادرانی که با تربیت الهی خویش، فرزندانی شجاع و ولایت‌مدار پرورش دادند و همسرانی که پس از عروج عزیزانشان، با صبر و استواری، مسئولیت تربیت یادگاران شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان را بر دوش کشیدند.

سردار کارگر تاکید کرد: این بانوان بزرگوار، تنها داغدار عزیزان خویش نیستند؛ آنان ادامه‌دهندگان راه و پاسداران میراث گران‌سنگ شهدا هستند که با ایمان، صبر و فداکاری، حماسه‌ای ماندگار از ایثار و استقامت آفریده‌اند. بی‌تردید، پاسداشت مقام والای آنان و تبیین سیره و مجاهدت‌هایشان برای نسل جوان، رسالتی خطیر بر دوش دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پایان پیام خود آورده است: اینجانب، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) به محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، و تمامی خانواده‌های معزز شهدا، در برابر عظمت روح، ایمان و صبوری این اسوه‌های وفاداری سر تعظیم فرود آورده و از مجاهدت‌های ماندگار آنان در پاسداری از آرمان‌های شهدا و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت صمیمانه تقدیر می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی و عاقبت‌به‌خیری این عزیزان را مسئلت دارم و امیدوارم به برکت دعای خیر و استقامت آنان، پرچم پرافتخار شهدا همواره در این سرزمین برافراشته و راه نورانی‌شان چراغ هدایت نسل‌های آینده باشد.