باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم تجلیل از خانواده شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان، با اشاره به مسئولیت سنگین جامعه در قبال کودکان شهید، اظهار کرد: یادآوری شهدای خردسال برای این است که بدانیم چه مسئولیت سنگینی در قبال این کودکان که پرپر شدند، بر عهده داریم و باید بیش از پیش برای انجام این مسئولیت تلاش کنیم.

وی با انتقاد از بی‌تفاوتی جامعه جهانی در برابر کشتار کودکان در نقاط مختلف جهان، گفت: وقتی به مسائل حقوقی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلفی وجود دارد، اما عملاً این اسناد در حد کاغذ باقی مانده‌اند و هیچ تعهد الزام‌آوری برای دولت‌ها و شرکت‌ها در اجرای آنها وجود ندارد.

موسوی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و مواد آن افزود: این کنوانسیون ۵۴ ماده دارد که ماده نخست آن برای حمایت از کودکان در جنگ است، اما با وجود این مقررات، حمایت و ضمانت اجرایی مؤثری برای کودکان وجود ندارد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به آمار‌های یونیسف درباره کودکان شهید و مجروح در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ ادامه داد: بر اساس گزارش پنجم ژوئن یونیسف، شمار کودکان شهید و مجروح به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است. حتی یک کودک هم نباید برای بشر امروزی قابل تحمل باشد، اما شاهدیم که کودکان را می‌کشند و مجروح می‌کنند، بدون آنکه واکنش متناسبی در جهان شکل بگیرد.

وی با ابراز نگرانی از روند افزایشی آمار تلفات کودکان در جهان اظهار کرد: بر اساس آماری که بررسی کردم، شمار شهدا و مجروحان کودک در سال ۲۰۲۱ حدود هشت هزار و ۷۰۰ نفر بود، اما این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱۴ هزار و ۲۲۴ نفر رسیده است. این روند صعودی نشان می‌دهد که باید کار بزرگی انجام دهیم.

موسوی با تأکید بر ضرورت معرفی جنایات صورت‌گرفته علیه کودکان به افکار عمومی جهان، تصریح کرد: وظیفه ما این است که کودکان مظلوم و شهید خودمان را به دنیا نشان دهیم. رسانه‌ها و بخش‌های حقوقی باید در این زمینه کار کنند و تصاویر و مستندات این جنایات را به دنیا ارائه دهند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به آمار شهدای کودک در حوادث و جنگ‌های یک سال و نیم گذشته در کشور گفت: در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و حادثه‌ای که در این مدت رخ داد، نزدیک به هفت هزار و ۲۰۰ نفر شهید داشتیم که ۶۲۳ نفر از آنان کودکان مظلوم بودند. این آمار فقط مربوط به شهدای کودک است و مجروحان بسیاری نیز داریم.

وی با اشاره به وضعیت برخی از کودکان مجروح و خانواده‌های آسیب‌دیده افزود: نمونه‌هایی از خانواده‌هایی داریم که پدر و مادر و دو فرزندشان شهید شده‌اند و دو کودک دو و چهار ساله از این خانواده باقی مانده‌اند. یکی از این کودکان دو ساله نیز به دلیل جراحات و شکستگی اندام با مشکلات ارتوپدی مواجه است.

موسوی با تأکید بر ضرورت انعکاس آثار جراحات کودکان مجروح در رسانه‌ها اظهار کرد: باید با کمک رسانه‌ها و بخش‌های حقوقی، دنیا را تکان بدهیم؛ چراکه اگر برای متوقف کردن این روند اقدام نکنیم، همچنان شاهد تداوم شهادت کودکان خواهیم بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ابراز امیدواری کرد که این جلسات صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشد و با پیگیری و اقدام عملی، آثار و نتایج آن در داخل کشور و عرصه بین‌المللی نمایان شود.