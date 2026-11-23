باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول چند پرونده کلاهبرداری با شگرد فیشینگ، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جرایم در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با تشریح شیوه فعالیت متهم گفت: این فرد با سوءاستفاده از عنوان خرید و فروش طلا، اطلاعات بانکی افراد را از طریق روش فیشینگ به دست می‌آورد و از این طریق اقدام به برداشت و کلاهبرداری از حساب مالباختگان می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی متهم شدند و در عملیاتی غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سلطانی با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب دو فقره کلاهبرداری به ارزش مجموع ۲ میلیارد ریال خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.