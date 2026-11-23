باشگاه خبرنگاران جوان – شهرستان رودبار در دروازه جنوبی ورود به گیلان قدیمی‌ترین سکونتگاه انسان در دامنه‌های البرز و کرانه سفیدرود با وسعت ۲ هزار و ۵۷۴ کیلومترمربع پهناورترین و جنوبی‌ترین شهرستان استان است که از شمال به رشت از جنوب به استان قزوین و از غرب به فومن و استان زنجان محدود می‌شود؛ تمدن کهن رودبار به هزاره دوم قبل از میلاد بازمی‌گردد.

سرزمینی سرسبز و پرآب که تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ایرانی را در خود دارد؛ آب و هوای شهرستان رودبار، تحت تأثیر هوای خشک و نیمه خشک ناحیه مرکزی قرار دارد؛ از نظر آب و هوایی این منطقه به ویژه شهر رودبار دارای آب و هوای مدیترانه‌ای است و رویش درختان زیتون در این منطقه گواه این موضوع است.

رودبار با سطح زیرکشت، ۹ هزار و ۸۱۰ هکتار باغ زیتون و حدود ۲۲ هزار بهره‌بردار، ۱۳ درصد باغ‌های زیتون کشور را به خود اختصاص داده و سطح زیرکشت بارور زیتون نیز ۹ هزار و ۲۹ هکتار است. ارقام کشت شده داخلی در شهرستان رودبار شامل زرد، شنگه، ماری، فیشمی، روغنی و... است، هر ساله اولین برداشت محصول زیتون با رقم ماری آغاز می‌شود و با رقم روغنی تا اواخر آذر ادامه خواهد داشت.

بهترین زمان برداشت میوه سبز زیتون از اواسط شهریور تا اوایل مهر و برداشت زیتون جهت روغن گیری در مرحله رسیدن به رنگ بنفش تند است که میوه در این مرحله بیشترین درصد روغن را داشته و روغن حاصله بالاترین کیفیت را دارد.

زیتون یکی از مواد غذایی بسیار مفید و سرشار از آنتی‌اکسیدان، چربی‌های سالم و ترکیبات ضدالتهابی است، مصرف متعادل آن می‌تواند فواید زیادی برای سلامت بدن داشته باشد؛ سلامت قلب و عروق، کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی، سلامت مغز، کمک به سلامت دستگاه گوارش، سلامت پوست و کمک به قند خون از فواید زیتون است.

رودبار خاستگاه تولید زیتون است و به منظور شکرانه تولید این محصول و رونق اقتصادی و جذب گردشگر، جشنواره زیتون پایان هفته به مناسبت روز ملی و روز جهانی در این شهرستان برگزار خواهد شد.

در جال حاضر ۳ استان زنجان، قزوین و گیلان در کشور، بیشترین اثرگذاری را در تولید زیتون دارند، اما زیتون گیلان و شهرستان رودبار از قدمت بیش از ۳ هزار ساله برخوردار است. این محصول یکی از ظرفیت‌های راهبردی و محور‌های مهم سرمایه‌گذاری در استان گیلان و شهرستان رودبار به شمار می‌رود.

بنا بر اعلام وحید پورحضرت، فرماندار شهرستان رودبار؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و بررسی‌های انجام شده، زمینه فرآوری و صادرات حدود ۵ هزار تن زیتون از طریق توسعه صنایع تبدیلی در آینده نزدیک فراهم خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند در ارزآوری، اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

او همچنین در گفت‌وگویی از اعمال تخفیف ۲۰ درصدی در فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات تولیدی این شهرستان همزمان با روز ملی زیتون خبر داد و گفت: در راستای حمایت از باغداران، تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات بومی و همچنین تسهیل دسترسی شهروندان و گردشگران به تولیدات باکیفیت منطقه، روز چهارشنبه ۴ آذر، محصولات عرضه شده در فروشگاه‌های رودبار با ۲۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسد.

زیتون، سرمایه سبز رودبار است؛ افتخاری که با دستان باغداران، تولیدکنندگان و صنایع منطقه زنده می‌ماند. جشنواره زیتون امسال با رویکرد معرفی توانمندی‌ها، حمایت از تولید و فرآوری و تقویت جایگاه زیتون رودبار، برگزار می‌شود.