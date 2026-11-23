باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی زمانی سبزی معاون عملیات بازار بورس تهران با تشریح ویژگی‌های اوراق بهادار مبتنی بر شاخص (ETN) اظهار کرد: برای شناخت این ابزار مالی باید به این موضوع توجه کرد که ETN‌ها از دسته اوراق بدهی هستند که از یک شاخص مشخص در بازار سرمایه پیروی می‌کنند و عملاً در تعریف اوراق بهادار قرار می‌گیرند.

وی افزود: این اوراق دارای سررسید مشخص هستند که در امیدنامه آنها منتشر و اعلام می‌شود. همچنین این اوراق پرداخت دوره‌ای ندارند و سود سرمایه‌گذار از محل تفاوت ارزش سرمایه‌گذاری در روز نخست با ارزش اوراق در زمان فروش یا سررسید حاصل می‌شود. در واقع، بازدهی سرمایه‌گذار تابع عملکرد شاخصی است که اوراق از آن پیروی می‌کند.

معاون عملیات بازار بورس تهران با اشاره به یکی از نکات اساسی در خصوص این اوراق بیان کرد: ETN‌ها به تضمین یا رتبه اعتباری ناشر متکی هستند. در بازار سرمایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارد که هرکدام با انواع ریسک‌ها همراه هستند و باید توجه داشت که اوراق ETN نیز ریسک اعتباری ناشر را به همراه دارند. این اوراق همچنین دارای بازار ثانویه هستند و تجربه بین‌المللی نشان داده است که معاملات آنها در بازار ثانویه انجام می‌شود.

وی درباره تاریخچه انتشار این اوراق در بازار‌های جهانی گفت: نخستین اوراق ETN در سال ۲۰۰۶ در بورس نیویورک و بر مبنای دو شاخص کالایی منتشر شد. در ادامه، در اوت سال ۲۰۰۶، اوراقی بر مبنای نفت خام منتشر شد و در سال ۲۰۰۷ نیز تجربه انتشار این اوراق بر مبنای نرخ برابری ارز‌ها شکل گرفت. پس از آن، شاخص‌های سهام و قرارداد‌های مشابه نیز به‌عنوان مبنای انتشار این اوراق مورد استفاده قرار گرفتند.

زمانی سبزی ادامه داد: با گذشت زمان، تنوع اوراق منتشرشده و شاخص‌هایی که این اوراق از آنها پیروی می‌کنند، افزایش یافته و پیچیده‌تر شده است. جذابیت این ابزار برای سرمایه‌گذاران از این جهت است که امکان پیروی از انواع شاخص‌های سهام، یک یا چند کالا، یک یا چند واحد پولی و در موارد پیچیده‌تر، انواع مشتقات مالی و نرخ‌های بهره را فراهم می‌کند و امکان کسب بازدهی از این بازار‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

وی با اشاره به گسترش انتشار ETN در بازار‌های بین‌المللی تصریح کرد: امروزه انواع اوراق ETN در بورس‌های مختلف دنیا و در قاره‌های گوناگون منتشر شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که این ابزار از منظر بازار‌های سرمایه‌گذاری، محدود به یک بورس یا ناشر مشخص نبوده و به یک شاخص خاص نیز محدود نشده است.

معاون عملیات بازار بورس تهران در ادامه به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این ابزار در بازار سرمایه ایران پرداخت و گفت: هر ابزار مالی جدید باید از نظر فقهی و حقوقی بررسی شود. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، انتشار این اوراق بر مبنای عقد وکالت مورد تأیید قرار گرفته است؛ به این معنا که ناشر به‌عنوان وکیل دارندگان اوراق، منابع مالی آنها را در حوزه‌های مختلف و مشخص سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی افزود: هنگامی که ابزار‌های مالی در بازار سرمایه اسلامی ایران مطرح می‌شوند، همواره این دغدغه وجود دارد که ابزار مالی با یک فعالیت اقتصادی واقعی ارتباط داشته باشد. این موضوع یکی از ملاحظاتی بوده که در کمیته فقهی مورد توجه قرار گرفته و بر آن تأکید شده است. بر همین اساس، منابعی که از طریق انتشار این اوراق تأمین می‌شود، باید توسط بانی یا ناشر اوراق در حوزه‌ای مشخص که از قبل در امیدنامه اعلام و شفاف‌سازی شده است، سرمایه‌گذاری شود.

زمانی سبزی درباره نحوه ایجاد بازدهی برای سرمایه‌گذاران اظهار کرد: عایدی سرمایه‌گذاران می‌تواند از دو محل حاصل شود؛ نخست، بازدهی شاخصی که ETN از آن پیروی می‌کند و عملکرد آن را به سرمایه‌گذاران وعده می‌دهد و دوم، بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری بانی در کسب‌وکاری که منابع مالی تأمین‌شده را در آن به کار می‌گیرد. بر اساس مفاد منتشرشده در امیدنامه، سازوکار تقسیم عایدی میان بانی و دارندگان اوراق مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به امکان استفاده از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: از منظر تأمین مالی، این ابزار می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی که دارای دارایی هستند نیز مورد توجه قرار گیرد. با این حال، برخلاف برخی از انواع صکوک در بازار سرمایه، انتشار این اوراق الزاماً به پشتوانه یک دارایی مشخص انجام نمی‌شود.

معاون عملیات بازار بورس تهران توضیح داد: به‌عنوان مثال، در اوراق اجاره الزاماً باید یک دارایی، طرح، خرید مواد اولیه، تجهیزات یا خط تولید وجود داشته باشد؛ اما در ETN چنین الزامی وجود ندارد. البته در کنار این موضوع، دارایی‌های راکد شرکت می‌توانند به‌عنوان یک پشتوانه و عامل اطمینان‌بخش برای ناشر و مرجع تصویب‌کننده مورد توجه قرار گیرند تا اطمینان بیشتری نسبت به توانایی ناشر برای ایفای تعهدات و پرداخت بازدهی ایجاد شود.

زمانی سبزی با تأکید بر ظرفیت این اوراق برای پاسخ‌گویی به سلایق متنوع سرمایه‌گذاران گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های این ابزار، امکان سرمایه‌گذاری بر مبنای انواع شاخص‌های اقتصادی و کلاس‌های دارایی است. سرمایه‌گذاران سلایق متفاوتی دارند و سرمایه‌گذاری در کلاس‌های مختلف دارایی ممکن است با هزینه‌ها و ملاحظات عملیاتی متعددی همراه باشد؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر شاخص می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد.

وی در تشریح این موضوع به بازار رمزارز‌ها اشاره کرد و گفت: برای مثال، اگر سرمایه‌گذاری تمایل داشته باشد در رمزارز‌ها سرمایه‌گذاری کند، به‌جای اینکه مستقیماً درگیر صرافی‌های رمزارزی، کیف پول‌ها و مسائل و ملاحظات خاص این حوزه شود، می‌تواند اوراق مبتنی بر شاخص بیت‌کوین را خریداری کند.

معاون عملیات بازار بورس تهران افزود: همین موضوع درباره طلا و سایر فلزات گران‌بها نیز صدق می‌کند. همچنین اگر سرمایه‌گذاری تمایل داشته باشد در بازار املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کند، در روش سنتی باید سرمایه قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد و با ارقام کلان وارد این بازار شود تا بتواند از رشد قیمت‌های آن منتفع شود؛ اما در صورت انتشار اوراق مبتنی بر شاخص املاک و مستغلات، امکان بهره‌مندی از رشد قیمتی این بازار با سرمایه‌های کمتر نیز فراهم خواهد شد.

وی در ادامه به روند مطالعات و اقدامات انجام‌شده برای توسعه این ابزار در بورس تهران اشاره کرد و گفت: نخستین مطالعات در این زمینه به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد که مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران گزارشی با عنوان «شناخت اسناد قابل معامله در بورس تهران» منتشر کرد. این گزارش هم‌اکنون نیز در وب‌سایت بورس تهران قابل مشاهده و دریافت است.

زمانی سبزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ مصوبه مربوط به این اوراق اخذ شد و ملاحظات حقوقی و فقهی آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبه مربوط به انتشار این اوراق را با در نظر گرفتن ملاحظات و الزامات آن صادر کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، این موضوع وارد برنامه توسعه بورس تهران شد و به‌طور مشخص در برنامه‌های توسعه مدیریت ابزار‌های نوین قرار گرفت. در همین راستا، مدل پیشنهادی بورس تهران با توجه به ملاحظات بازار، الزامات حقوقی و ملاحظات فقهی کشور تدوین و بومی‌سازی شد.

معاون عملیات بازار بورس تهران با اشاره به آخرین وضعیت تدوین مقررات این اوراق اظهار کرد: در حال حاضر بسته مقرراتی مربوط به این ابزار تهیه و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است. با توجه به ملاحظاتی که از سوی سازمان بورس مطرح شده، موافقت اولیه در هیئت‌مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم مراحل بعدی نیز طی شود.

زمانی سبزی درباره محور‌های اصلی مدل پیشنهادی بورس تهران گفت: این مدل باید بتواند به چند موضوع مهم پاسخ دهد؛ نخست اینکه مرجع تسهیل‌کننده انتشار ETN چه نهادی باید باشد و چه ملاحظاتی را باید رعایت کند. همچنین باید مشخص شود ناظر و عرضه‌کننده چه وظایف و الزاماتی خواهند داشت.

وی با تأکید بر اهمیت ریسک اعتباری ناشر بیان کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در انتشار این اوراق، بررسی صورت‌های مالی و توانایی مالی ناشر است. باید مشخص شود ناشری که اقدام به انتشار اوراق مبتنی بر یک شاخص مشخص می‌کند، با توجه به توانایی مالی خود تا چه اندازه قادر به پرداخت بازدهی وعده‌داده‌شده به سرمایه‌گذاران خواهد بود.

معاون عملیات بازار بورس تهران ادامه داد: موضوع بعدی، نحوه محاسبه شاخص و شاید مهم‌تر از آن، مرجع محاسبه بازدهی سرمایه‌گذاری بانی است که باید به‌صورت دقیق مشخص شود. در نهایت، مدیریت ریسک این اوراق نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این ابزار با ریسک اعتباری ناشر مواجه هستیم و این موضوع هم در زمان انتشار و بررسی اولیه اوراق از سوی ناظر و مرجع تصویب‌کننده و هم در طول عمر اوراق باید مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور، سازوکار‌های لازم برای مدیریت ریسک اعتباری ناشر در بسته مقرراتی پیشنهادی بورس تهران پیش‌بینی شده است.