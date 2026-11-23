باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر، هم‌زمان با شب وفات و در آستانه سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، ۳۷ نفر از داوطلبان کادر درمان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، با هدف خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران عتبات عالیات، عازم کشور عراق شدند.

این گروه از خادمان عرصه سلامت، به مدت ۱۷ روز در کشور عراق حضور خواهند داشت و در درمانگاه‌های نجف اشرف و کربلای معلی، به زائران عتبات عالیات و مجاوران حرم‌های مطهر، خدمات پزشکی و درمانی ارائه خواهند کرد.

این داوطلبان عرصه سلامت در ایام حضور خود در جوار بارگاه‌های نورانی اهل‌بیت (ع)، تلاش خواهند کرد تا با ارائه خدمات درمانی، سهمی در تأمین سلامت و آرامش زائران و مجاوران داشته باشند.