باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری از شناسایی و جمع آوری ۱۰۳۹ انشعاب غیر مجاز و ۶۳۹ دستگاه ماینر غیر مجاز از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) در استان خبر داد.

مجید فرهزاد با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب و تشدید اقدامات نظارتی برای شناسایی مصارف غیر مجاز گفت: از ابتدای شروع این طرح در استان، ۱۰۳۹ مورد انشعاب غیر مجاز و ۶۳۹ دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز در پوشش فعالیت‌های صنعتی کشاورزی خانگی عمومی و. شناسایی جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته که ۳۷ میلیون کیلووات ساعت احصاء انرژی به همراه داشته است.

وی هوشمندسازی ۴۵۶۰ دستگاه لوازم اندازه‌گیری، استانداردسازی ۲۳۲۵ دستگاه فیوز برق، تعویض ۲۱۵۰ دستگاه کنتور معیوب، رفع ۳۸۷ مورد دستکاری لوازم اندازه‌گیری، نصب ۲۶۱ مورد دستگاه شمارشگر، تسریع در نصب ۴۸۱۰ کنتور برای متقاضیان جدید، تست و بازرسی ۳۵۲۱ مورد چاه کشاورزی، بازدید و پایش مصرف ۱۳۲۰ مورد از مساجد و مراکز فرهنگی استان و...، را از دیگر اقدامات انجام شده طرح ملی مهتاب در استان عنوان کرد.

مجید فرهزاد با اشاره به اینکه در قالب طرح مهتاب، ۱۰۳ هزار چراغ روشنایی پرمصرف گازی به چراغ کم مصرف lED تبدیل شده است، گفت: در موضوع جمع آوری برق‌های غیر مجاز ۱۸۵ مورد انشعاب به صورت دائم یا موقت واگذار شده است.