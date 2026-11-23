باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی معظم، کارشناس فنی یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: محصولات و بسته‌های آموزشی رباتیک این شرکت برای گروه سنی ۶ سال به بالا طراحی شده‌اند و تلاش می‌کنند فاصله میان آموزش تئوری و تجربه عملی را کاهش دهند. دانش‌آموزان در جریان تحصیل با مفاهیم علمی و مباحث مختلف درسی آشنا می‌شوند، اما یکی از چالش‌های نظام آموزشی این است که فرصت کافی برای مشاهده کاربرد واقعی این مفاهیم و تجربه عملی آنها در اختیار دانش‌آموزان قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بسته‌های آموزشی رباتیک، فراهم کردن بستری برای شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی مفاهیمی است که دانش‌آموزان در مدرسه و حتی در مقاطع دانشگاهی به‌صورت نظری فرا می‌گیرند. این رویکرد کمک می‌کند کودکان و نوجوانان به‌جای محدود شدن به یادگیری مفاهیم در کتاب‌های درسی، کاربرد آنها را در قالب ساخت، آزمایش و اجرای پروژه‌های واقعی تجربه کنند.

معظم با اشاره به ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های دانشگاهی پیش از ورود به دانشگاه تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم نظام آموزشی، نداشتن شناخت کافی دانش‌آموزان از ماهیت رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های تخصصی آنهاست. بسیاری از افراد بدون داشتن پیش‌زمینه و شناخت عملی، رشته تحصیلی خود را انتخاب می‌کنند و پس از ورود به دانشگاه و گذراندن بخشی از دروس، متوجه می‌شوند که انتخاب مناسبی نداشته‌اند.

وی ادامه داد: آموزش رباتیک می‌تواند این خلأ را تا حد زیادی برطرف کند؛ چراکه دانش‌آموزان در جریان این دوره‌ها با مبانی مکانیک، الکترونیک و برنامه‌نویسی آشنا می‌شوند و به‌صورت عملی با حوزه‌هایی مواجه می‌شوند که هسته اصلی رشته‌هایی مانند مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی کامپیوتر را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب، دانش‌آموزان پیش از انتخاب مسیر دانشگاهی، فرصت پیدا می‌کنند علایق و توانمندی‌های خود را در این حوزه‌ها محک بزنند.

کارشناس فنی این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به تجربه دانش‌آموزان شرکت‌کننده در دوره‌های رباتیک خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است دانش‌آموزانی که پیش از ورود به دانشگاه با مباحث پایه مهندسی و مهارت‌های عملی آشنا شده‌اند، در مواجهه با دروس تخصصی آمادگی بیشتری دارند و مفاهیم را با سهولت بیشتری فرا می‌گیرند. این آشنایی همچنین می‌تواند زمینه رشد حرفه‌ای، ورود مؤثرتر به بازار کار و حتی راه‌اندازی کسب‌وکار‌های فناورانه و تولید محصولات نوآورانه در آینده را فراهم کند.

معظم در ادامه با اشاره به توان رقابتی محصولات داخلی این مجموعه در مقایسه با نمونه‌های خارجی گفت: محصولات طراحی و تولیدشده در این شرکت از نظر قابلیت‌های آموزشی و فنی توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند و در برخی حوزه‌ها حتی از نظر ویژگی‌ها و امکانات، در جایگاه پیشروتری قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه مزیت قیمتی یکی از نقاط قوت محصولات داخلی است، افزود: در شرایطی که نمونه‌های مشابه خارجی با قیمت‌های بالاتری در بازار عرضه می‌شوند، محصولات این مجموعه با حفظ قابلیت‌های رقابتی و با قیمتی به‌مراتب مناسب‌تر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که قیمت برخی محصولات مشابه وارداتی حدود دو تا سه برابر محصولات تولیدی این شرکت است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه آموزش‌های عملی و مهارت‌محور در حوزه رباتیک، علاوه بر ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان، می‌تواند به شناسایی استعداد‌های فناورانه از سنین پایین، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور کمک کند.