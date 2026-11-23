باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه رادیویی قرآن در اقدامی تازه و با هدف حمایت از استعداد‌های قرآنی مناطق مختلف کشور، طرح ضبط و تولید تلاوت از قاریان ممتاز استانی و ادعیه‌خوانان خوش‌خوان را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که علاوه بر معرفی توانمندی‌های فعالان قرآنی استان‌ها، زمینه بهره‌مندی مخاطبان شبکه‌های رادیویی از تلاوت‌ها و نوا‌های معنوی فاخر و جدید را فراهم می‌کند.

در نخستین مرحله از اجرای این طرح، کارشناسان گروه تلاوت شبکه رادیویی قرآن در آبان‌ماه با سفر به استان زنجان و استقرار در دارالقرآن الکریم این شهر، به ضبط تلاوت‌های جمعی از قاریان ممتاز و خوش‌خوان استان پرداختند.

بر اساس این طرح، تلاوت‌های ضبط‌شده پس از طی مراحل تولید، آماده‌سازی و تایید نهایی، در جدول پخش شبکه رادیویی قرآن قرار می‌گیرد تا در نوبت‌های مختلف از آنتن این شبکه سراسری پخش شود. همچنین بخشی از این آثار با هدف بهره‌برداری گسترده‌تر، در اختیار شبکه‌های رادیویی دیگر و رادیو‌های استانی قرار خواهد گرفت.

در جریان این برنامه، علاوه بر ضبط تلاوت از قاریان، مجموعه‌ای از ادعیه با صدای دعاخوانان خوش‌خوان استان زنجان نیز تولید شده است که این آثار در شبکه‌های رادیویی قرآن، تلاوت و ترتیل مورد استفاده قرار می‌گیرد و آثار منتخب نیز برای پخش در سایر شبکه‌های رادیویی ارسال خواهد شد.

این اقدام علاوه بر فراهم کردن فرصتی برای معرفی استعداد‌ها و ظرفیت‌های قرآنی استان‌ها در سطح ملی، بستری برای ایجاد انگیزه در میان قاریان و دعاخوانان، تشویق آنان به تمرین و ممارست بیشتر و ارتقای سطح کیفی تلاوت‌ها و اناشید و نغمات دینی را فراهم می‌کند.

شبکه رادیویی قرآن با اجرای این طرح، درصدد است ضمن بهره‌گیری از صدا‌های خوش و توانمندی‌های قرآنی در سراسر کشور، زمینه حضور پررنگ‌تر فعالان قرآنی استان‌ها با آوا‌ها و نوا‌های جدید در رسانه ملی را فراهم کند و مخاطبان را با گنجینه متنوع استعداد‌های قرآنی ایران آشنا سازد.

گفتنی است استان زنجان به‌عنوان نخستین مقصد این طرح انتخاب شده و از قاریان و دعاخوان‌هایی از جمله: ﻣﺤﻤﻮد رﻧﮕﺮز، ﺟﻮاد ﻣﺮﺷﺪی، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد رﺿﺎﻳی، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻢ‌زاده، ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺼﻴﺮی، ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻨﺒﺮی، ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺎﺳﻤی، ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮادی، ﻣﻬﺪی ﻛﺮﻣی، ﻓﺮﻳﺒﺮز اﺳﻜﻨﺪری، ﻋﻠی ﻗﻨﺒﺮی، ﺳﻌﻴﺪ دوﻳﺮان، ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪی، ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮی، ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺒﺎدی، ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳی و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮﺧﺎﻧی تلاوت‌ها و و نغمات دینی ضبط شده است.

اجرای این طرح در دیگر استان‌های کشور نیز می‌تواند زمینه شناسایی و معرفی گسترده‌تر قاریان، دعاخوانان و چهره‌های توانمند قرآنی را فراهم آورد و در این مسیر برای قاریان و مناجات‌خوانان، اشتیاق و انگیزه وافر ایجاد کند.