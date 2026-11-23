باشگاه خبرنگاران جوان - دویست و شصت و هفتمین شب از سلسله تجمعات مردمی شهر انابد استان خراسان رضوی، امشب با برگزاری مراسم عزاداری در شب وفات حضرت فاطمه‌ام‌البنین (س)، مادر گرامی حضرت ابوالفضل العباس (ع)، در بوستان پرستار این شهر برگزار شد. در این مراسم، جمع کثیری از اهالی شهر انابد با حضور در بوستان پرستار، در سوگ بانوی وفاداری و ایثار به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند و یاد و خاطره این بانوی بزرگوار را گرامی داشتند. گفتنی است این تجمع مردمی، دویست و شصت و هفتمین شب تجمع خون‌خواهی امام امت حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای محسوب می‌شود که با همت و مشارکت مردم برگزار می‌شود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.