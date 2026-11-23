باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت افرادی که با اقدامات خود موجب برهم‌خوردن نظم عمومی در محدوده نارمک شده بودند، مأموران معاونت اطلاعات کلانتری ۱۲۷ شناسایی و دستگیری آنان را در دستور کار قرار دادند.

به گفته وی، مأموران در جریان این اقدامات سه متهم را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند. این افراد بنا بر گزارش پلیس با استفاده از سلاح سرد اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت می‌کردند.

کشف سلاح سرد و تشکیل پرونده

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران افزود: در بازرسی از متهمان، تعدادی سلاح سرد کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری، برای طی مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات تحت نظر قرار گرفتند و پرونده قضایی برای رسیدگی به اتهامات آنان تشکیل شد.