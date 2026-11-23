باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - تاریخ معاصر ایران اسلامی، در کنار تمامی صفحات درخشان مقاومت، ایثار و پایداری در برابر متجاوزان خارجی، همواره آلبوم تلخی از جنایات هدایت‌شده توسط جریان‌های تروریستی، معاندان و وطن‌فروشان داخلی و خارجی بوده است. جنایاتی که هدف اصلی آنها ضربه‌زدن به امنیت ملی، ایجاد شکاف اجتماعی و به خاک و خون کشیدن بی‌گناه‌ترین اقشار جامعه، یعنی کودکان و زنان بی‌دفاع بوده است.

سفر اخیر به مناطق داغ‌دیده و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا (به‌ویژه شهدای کودک و دانش‌آموز میناب)، یادآور زخم‌های عمیقی است که بر پیکر این مرزوبوم وارد شده است؛ از فجایع دردناک بمب‌گذاری‌های کور در شیراز گرفته تا جنایات مشابه در نقاط مختلف کشور نظیر میناب و لامرد.

این مستند و گزارش، بازخوانی رسانه‌ای و تاریخی این حقایق است تا با یادآوری ریشه‌های خیانت، مسیر هوشیاری ملی و وطن‌پرستی روشن‌تر از همیشه حفظ شود.

دیدار با خانواده‌های شهدای کودک و خردسال، فراتر از یک رویداد عاطفی، تجدید عهدی است با آرمان‌های معصومانه کودکانی که قربانی عقاید پلید تروریست‌ها شدند.

داغ از دست دادن کودکان معصومی، چون «عرفان» و «علیرضا» در حسینیه رهپویان وصال شیراز داغی است که با گذشت زمان نه‌تنها کهنه نمی‌شود، بلکه با مرور صحنه‌های جنایت، در دل خانواده‌ها و جامعه بار دیگر زنده می‌شود. بمب‌گذاری در شیراز (۱۸ سال پیش) که توسط عناصر گروهک‌های سلطنت‌طلب و تروریستی طراحی و مدیریت شد.

حوادث تلخ میناب، شیراز و سایر نقاط کشور، گواهی بر این حقیقت است که تروریسم کور و مزدوران داخلی آن هیچ خط قرمز انسانی را به رسمیت نمی‌شناسند.