باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی چندباره لایحه حمل و نقل عمومی رایگان در صحن شورا اظهار کرد: بنده با این روند موافق نیستم و از روز اول هم تأکید داشتم که استفاده از مترو و اتوبوس تا پایان جنگ رایگان باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه با بررسی چندباره این لایحه تنها وقت تلف می‌کنیم، یادآور شد: وقتی شرایط جنگی است، ضرورتی ندارد که شورا بار‌ها این لایحه را بررسی کند. وقتی شعام پایان رسمی جنگ را اعلام کند، می‌توانیم در مورد حمل و نقل عمومی رایگان تصمیم نهایی بگیریم.

وی با بیان اینکه هریک از اعضا نظراتی دارند و نمی‌توان یکپارچگی را اجبار کرد، گفت: در ابتدای تصویب این لایحه، پیشنهاد این بود که استفاده از مترو و اتوبوس بی‌آرتی تا پایان جنگ رایگان باشد، اما رئیس شورا پیشنهاد داد که لایحه دو ماه یکبار تمدید شود و این پیشنهاد به تصویب رسید.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن انتقاد از روند موجود تأکید کرد: امروز به این موضوع گرفتار شدیم که هر دو ماه یکبار بحث‌های تکراری و سنگینی داشته باشیم.

سروری در پایان تصریح کرد: اگر شورا در هفته آینده تمدید حمل و نقل عمومی رایگان را تا پایان سال تمدید کند، اقدام مثبتی انجام داده است.