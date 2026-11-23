باشگاه خبرنگاران جوان - آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه در بازدید از یکی از مدارس قدیمی استان که قدمت بنای آن به دوره پهلوی دوم بازمی‌گردد، اظهار کرد: توسعه موزه‌های مشارکتی با دستگاه‌های اجرایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه موزه‌داری، از رویکرد‌های مورد تاکید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در همین راستا و با توجه به ظرفیت تاریخی و فرهنگی این مدرسه قدیمی، راه‌اندازی موزه تعلیم و تربیت با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش کردستان در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به ضرورت تدوین محتوای تخصصی برای این موزه عنوان کرد: قرار است طرح محتوایی موزه با محوریت تاریخ آموزش و پرورش در استان تهیه و ارائه شود که موضوعاتی همچون پیشینه مکتب‌خانه‌های قدیمی، شیوه‌های سنتی آموزش، ابزار و وسایل آموزشی و روند تحول نظام تعلیم و تربیت را در بر می‌گیرد.

وطن‌دوست یادآور شد: معرفی پیشینه آموزشی و فرهنگی کردستان در قالب این موزه، فرصتی برای حفظ بخشی از میراث اجتماعی استان و انتقال تجربه‌ها و داشته‌های آموزشی نسل‌های گذشته به نسل امروز خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: پس از بررسی و نهایی شدن طرح محتوایی، زمینه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و آموزش‌وپرورش استان فراهم می‌شود و مراحل اجرایی راه‌اندازی موزه با همکاری دو دستگاه آغاز خواهد شد.

او اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت نهاد‌های مختلف در ایجاد و توسعه موزه‌ها، علاوه بر حفاظت و معرفی بهتر میراث تاریخی و فرهنگی، به تنوع‌بخشی به جاذبه‌های گردشگری و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی استان کمک می‌کند.

منبع:میراث فرهنگی استان