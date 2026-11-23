باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - جعفر مردانی در نشست با مدیران شرکت هواپیمایی اطلس‌ایر و مسئولان فرودگاه شهرکرد، ضمن قدردانی از همراهی این شرکت، بر حمایت مدیریت اجرایی استان از تداوم پرواز‌ها تأکید کرد و گفت: دسترسی هوایی منظم، رفت‌وآمد مردم استان را تسهیل می‌کند و برای توسعه گردشگری و فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی چهارمحال و بختیاری اهمیت دارد.

وی، افزایش تعداد پرواز‌های مسیر تهران و برقراری پرواز به مشهد، عسلویه و کیش را از موضوعات در دست پیگیری دانست و افزود: سفر‌های زیارتی به مشهد و رفت‌وآمد نیرو‌های متخصص و شاغلان استان به عسلویه، از جمله نیاز‌هایی است که در مذاکرات برای توسعه مسیر‌های پروازی دنبال می‌شود. درخواست برقراری پرواز به نجف اشرف نیز در این نشست مطرح شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش استقبال مسافران در تداوم پروازها، از هم‌استانی‌ها خواست در برنامه‌ریزی سفر‌های خود به پایتخت، پرواز‌های روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه فرودگاه شهرکرد را در نظر بگیرند.

وی همچنین از صداوسیما و رسانه‌های استان خواست برنامه پرواز‌ها را به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی کنند و از تلاش معاونت‌های اقتصادی و عمرانی استانداری، مجمع نمایندگان استان و مدیریت فرودگاه شهرکرد برای ازسرگیری این پرواز‌ها قدردانی کرد.