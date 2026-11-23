باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در نشست خبری امروز خود با اشاره به عملکرد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در شرایط جنگی گفت: در دوران جنگ رمضان، با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص حاکم بر بنادر جنوبی کشور، میزان حمل کالا از این بنادر حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و رکوردهای قابل توجهی در جابه‌جایی کالا به ثبت رسید.

وی اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئولیت‌های گسترده‌ای از جمله مدیریت و نگهداری راه‌های کشور، مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای و اداره پایانه‌های مرزی را بر عهده دارد و در سال جاری فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر جنگ بر بخش حمل‌ونقل افزود: از ابتدای سال و در ادامه شرایط جنگی سال گذشته، بخش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به شرایط عادی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. در جریان این تحولات، بیش از ۷۰ تا ۸۰ نقطه در حوزه راه‌های مواصلاتی، پل‌ها، زیرساخت‌های جاده‌ای و برخی ماشین‌آلات آسیب دیدند. همچنین بخشی از زیرساخت‌های بخش خصوصی از جمله مجتمع‌های خدماتی نیز دچار خسارت شدند.

اکبری با بیان اینکه تداوم جابه‌جایی کالا در دوران جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، تصریح کرد: از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته و همچنین جنگ رمضان در سال جاری، انتقال کالا از بنادر کشور با جدیت دنبال شد و خوشبختانه با حضور میدانی رانندگان و همراهی مجموعه حمل‌ونقل و کارکنان سازمان در استان‌های مختلف، عملکرد قابل قبولی در این حوزه به ثبت رسید.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: در دوران جنگ رمضان، میزان حمل کالا از بنادر کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و توانستیم رکوردهای بسیار خوب و تاریخی در زمینه حمل کالا از بنادر جنوبی به ثبت برسانیم. این اتفاق با وجود شرایط جنگی حاکم بر مناطق جنوبی کشور و با مدیریت انجام‌شده، اختصاص مشوق‌ها و همراهی رانندگان محقق شد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت ناوگان جاده‌ای در روزهای تعطیل گفت: با وجود تعطیلی‌هایی که در برخی مناطق ایجاد شد و رکودی که بخش‌هایی از تولید، فروش و بازار را تحت تأثیر قرار داد، ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای حتی در روزهای تعطیل نیز توانست آمار قابل توجهی از جابه‌جایی کالا را ثبت کند.

اکبری همچنین به نقش حمل‌ونقل جاده‌ای در جابه‌جایی مسافران در زمان توقف فعالیت‌های هوایی اشاره کرد و افزود: در مقاطعی که پروازهای کشور با محدودیت و تعطیلی مواجه شد و فعالیت آسمان کشور متوقف بود، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای مسئولیت جابه‌جایی مسافران، زائران و سایر مسافران در سطح کشور را بر عهده گرفت و خوشبختانه این جابه‌جایی‌ها بدون کمبود و مشکل خاصی انجام شد.

وی با اشاره به کمبود ناوگان اتوبوسی و مسافری کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود در تأمین ناوگان اتوبوسی، در حوزه جابه‌جایی بار و مسافر هیچ‌گونه اختلال و چالش جدی برای کشور ایجاد نشد که این موضوع حاصل تلاش رانندگان و مجموعه فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به برگزاری مراسم اربعین امسال نیز گفت: این مراسم با وجود شرایط خاص کشور، به همت رانندگان، تشکل‌های حمل‌ونقل و همکاران سازمان راهداری با آرامش و بدون مشکل قابل توجهی برگزار شد.

اکبری با بیان اینکه سازمان راهداری تلاش کرده است شرایط خاص کشور بر روند فعالیت‌های این مجموعه تأثیر منفی نگذارد، افزود: در بخش حمل کالا و اجرای پروژه‌های عمرانی، توفیقات خوبی حاصل شده و عملکرد عمرانی سازمان در سال جاری، با وجود شرایط جنگی، بهتر از سال گذشته بوده است.

تجمع کامیون‌ها در مرزها و ضرورت رفع مشکلات دیرینه پایانه‌های مرزی

وی در ادامه با اشاره به تأثیر محدودیت‌های دریایی و محاصره اقتصادی بر روند حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: پس از محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی جنوب و کاهش خدمات‌رسانی بنادر جنوبی، با افزایش حجم تردد ناوگان کامیونی داخلی و خارجی به سمت مرزهای زمینی مواجه شدیم که این موضوع موجب شلوغی پایانه‌های مرزی و شکل‌گیری صف‌های طولانی کامیون‌ها شد.

اکبری افزود: افزایش ناوگان ورودی به پایانه‌های مرزی، مشکلاتی را ایجاد کرد که پیش از این نیز وجود داشت، اما در شرایط جدید نمود بیشتری پیدا کرد. به همین دلیل، توجه ویژه‌ای به ساماندهی و رفع مشکلات پایانه‌های مرزی صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه در یکی دو ماه اخیر رسیدگی به مشکلات پایانه‌های مرزی در سطحی کم‌سابقه دنبال شده است، گفت: شاید در یکی دو دهه گذشته به اندازه این مدت اخیر به موضوع مشکلات پایانه‌های مرزی توجه نشده بود. این پایانه‌ها با ساختارها و اکوسیستم‌های سنتی و قدیمی فعالیت می‌کنند و شرایط جدید ضرورت بازنگری و اصلاح این ساختارها را بیش از گذشته آشکار کرده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: در دو تا سه ماه اخیر، به دلیل افزایش ورود کامیون‌ها به مرزهای زمینی، مشکلات قدیمی پایانه‌ها بیش از گذشته نمایان شد و همین مسئله موجب شد مسئولان مختلف برای ریشه‌یابی و حل اساسی این مشکلات وارد عمل شوند.

اکبری ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌های انجام‌شده و حفظ روند فعلی رسیدگی به مشکلات پایانه‌های مرزی، طی پنج تا شش ماه آینده بخش قابل توجهی از معضلات دیرینه این پایانه‌ها برطرف و ساماندهی شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با تشریح مهم‌ترین اقدامات و پروژه‌های اولویت‌دار این سازمان اظهار کرد: در سنوات گذشته، میزان احداث راه‌های روستایی در کشور به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ هزار کیلومتر بوده است که امسال نیز در هشت ماه نخست سال به حدود ۲ هزار کیلومتر رسیده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به میانگین سنوات گذشته نزدیک شویم.

وی افزود: همچنین امسال حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر عملیات زیرسازی راه‌های روستایی انجام شده و این مسیرها برای اجرای عملیات آسفالت آماده شده‌اند.

اکبری با اشاره به قرار گرفتن بهسازی کریدورهای شریانی در اولویت برنامه‌های امسال سازمان راهداری گفت: در این بخش، ۱۰ کریدور به طول مجموع ۱۸ هزار کیلومتر برای اجرای عملیات بهسازی در دستور کار قرار گرفته است. تمرکز اصلی این برنامه بر مسیرهایی است که بنادر کشور را به مراکز استان‌ها متصل می‌کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بهسازی منعقد شده است، ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شد و در مقاطعی تعداد اکیپ‌های اجرایی آسفالت در این کریدورها به بیش از ۳۰۰ اکیپ رسید.

وی آزادراه زنجان ـ تبریز را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این بخش دانست و تصریح کرد: این مسیر تا سال گذشته در اختیار بخش خصوصی بود و به دلیل وضعیت نامناسب نگهداری، حدود ۶۰ درصد آن در شرایط بحرانی و خرابی کامل قرار داشت.

اکبری با اشاره به واگذاری این مسیر به سازمان راهداری با مصوبه دولت بیان کرد: از ابتدای اردیبهشت‌ماه عملیات بهسازی این آزادراه آغاز شد و برای آن حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد کردیم. اکیپ‌های اجرایی از ابتدای اجرای پروژه در این مسیر مستقر شدند و تعداد آنها در مقاطعی به ۱۵ اکیپ در روز رسید.

وی افزود: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر از بخش‌های نیازمند بهسازی و روکش آسفالت این آزادراه مورد عملیات اجرایی قرار گرفته است. در واقع، توانستیم طی حدود شش ماه، بخش قابل توجهی از این آزادراه سه‌خطه را با عملیات تراش و اجرای آسفالت بهسازی کنیم و آن را از وضعیت بحرانی خارج کنیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اجرای پروژه‌های مشابه در سایر محورهای کشور گفت: محور قم ـ کاشان، مسیرهای ارتباطی تهران تا بندرعباس و همچنین محورهای منتهی به چابهار از سمت کرمان و سایر مسیرهای قرارگرفته در کریدورهای شریانی نیز در برنامه بهسازی قرار دارند. این اقدامات بازتاب مثبتی در میان مردم و رانندگان داشته و از پروژه‌های شاخص امسال سازمان محسوب می‌شود.

تجهیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به سامانه پایش هوشمند ناوگان

اکبری در ادامه، هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را یکی دیگر از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار سازمان عنوان کرد و گفت: با توجه به چالش‌هایی مانند ناترازی سوخت، ضرورت کنترل عملکرد ناوگان و ارتقای ایمنی، اجرای طرح پایش هوشمند ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با ساختار جدید و تحت عنوان «سکوی پایش ناوگان حمل‌ونقل» در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به سابقه اجرای طرح سپهتن اظهار کرد: این پروژه با الگویی جدید و ساختاری به‌روز دنبال می‌شود و قرارداد طراحی و پیاده‌سازی سامانه با دانشگاه علم و صنعت منعقد شده است. همچنین حدود ۱۵ شرکت فعال در حوزه تولید و تأمین تجهیزات شناسایی شده‌اند تا عملیات نصب تجهیزات روی ناوگان را انجام دهند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به این سامانه مجهز شده‌اند، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد اتوبوس‌های فعال در شبکه حمل‌ونقل کشور تحت پوشش این سامانه قرار گرفته‌اند.

اکبری ادامه داد: قرار بود از ابتدای ماه جاری، صدور صورت‌وضعیت اتوبوس‌ها به نصب تجهیزات پایش ناوگان مشروط شود، اما با درخواست تشکل‌های حمل‌ونقل مسافری، اجرای این الزام ۱۰ روز به تعویق افتاد و مقرر شده است از دهم ماه جاری، صدور صورت‌وضعیت مسافری به داشتن تجهیزات رصد ناوگان وابسته باشد.

وی درباره قابلیت‌های این سامانه توضیح داد: کنترل میزان پیمایش ناوگان، مصرف سوخت، مدت و محل توقف، سرعت لحظه‌ای و میانگین سرعت از جمله اطلاعاتی است که از طریق این سامانه ثبت و پایش می‌شود. این اطلاعات در مدیریت مصرف سوخت، تخصیص سهمیه، ارزیابی عملکرد رانندگان و ارتقای ایمنی ناوگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اکبری با اشاره به توسعه این طرح در ناوگان باری کشور گفت: برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تجهیز ناوگان کامیونی به این سامانه به انجمن‌ها و مجموعه‌های مرتبط در سراسر کشور ابلاغ شده است. تاکنون بیش از ۶۰ هزار دستگاه ناوگان کامیونی نیز به این سامانه مجهز شده‌اند و تلاش می‌کنیم زمان‌بندی اجرای کامل پروژه را کوتاه‌تر کنیم.

وی تأکید کرد: هدف این است که تخصیص سوخت، کنترل بارنامه و بسیاری از فرآیندهای مرتبط با مدیریت و پایش ناوگان از طریق این سامانه انجام شود. به اعتقاد ما، سکوی پایش حمل‌ونقل یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فناوری در حوزه حمل‌ونقل کشور است که آثار آن در سال‌های آینده در زمینه کاهش تصادفات، بهینه‌سازی مصرف سوخت و ارتقای مدیریت ناوگان نمایان خواهد شد.

نوسازی ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهداری

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه نوسازی ماشین‌آلات راهداری اشاره کرد و گفت: این پروژه با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، روند مناسبی داشته است و در حال حاضر برای ترخیص ماشین‌آلات وارداتی با گمرکات کشور در حال رایزنی هستیم.

اکبری افزود: بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود، واردات حدود ۶۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری پیش‌بینی شده و در کنار آن، حدود ۳۰۰ دستگاه نیز از محل تولید داخل تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه از حدود دو سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که مجموع ماشین‌آلات نوسازی‌شده به حدود ۹۰۰ دستگاه برسد و بتوانیم تا پایان امسال این برنامه را به نتیجه برسانیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اهمیت این اقدام در نوسازی ناوگان سنگین راهداری کشور گفت: اجرای این برنامه به معنای نوسازی حدود یک‌سوم ماشین‌آلات سنگین راهداری است. ارزش این تجهیزات با محاسبه نرخ روز، بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و حتی ممکن است به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

اکبری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این ماشین‌آلات از تولیدات کشورهای ژاپنی و اروپایی و همچنین تولید داخل هستند و برنامه نوسازی ناوگان در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

راه‌اندازی سامانه‌های جدید برای نظارت بر حمل‌ونقل جاده‌ای

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای حمل‌ونقل اظهار کرد: در بخش حمل‌ونقل مسافری، سامانه سپاس با ساختار جدید راه‌اندازی شده است که توانسته شفافیت بیشتری در فرآیندهای جابه‌جایی مسافر ایجاد کند و زمینه نظارت بهتر بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری را فراهم آورد.

اکبری افزود: در بخش حمل‌ونقل باری نیز سامانه کنترل بارنامه با نسخه به‌روزرسانی‌شده و اصلاح‌شده طراحی شده و آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت بازارگاه‌ها و سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل گفت: با اخذ مصوبه از شورای عالی فضای مجازی، سامانه مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل راه‌اندازی شده است که وظیفه نظارت بر سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل‌ونقل بار و همچنین سالن‌های اعلام بار کشور را بر عهده دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: این سامانه امکان نظارت بر فرآیند نوبت‌دهی، فعالیت سالن‌های اعلام بار و نحوه تخصیص بار به رانندگان را فراهم می‌کند و می‌تواند شفافیت بیشتری در این بخش ایجاد کند.

راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی ناوگان در پایانه‌های مرزی

اکبری همچنین از راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی پایانه‌های مرزی خبر داد و گفت: این سامانه در چارچوب سامانه حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان طراحی و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: اخیراً با اخذ مصوبه از ستاد ملی گذر، مقرر شده است تمام پایانه‌های مرزی کشور به این سامانه مجهز شوند تا فرآیند نوبت‌دهی ناوگان باری که به سمت مرزها حرکت می‌کنند، از طریق این بستر انجام شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه اجرای این سامانه در تعدادی از مرزهای کشور آغاز شده است، خاطرنشان کرد: به‌تدریج تعداد پایانه‌های تحت پوشش افزایش می‌یابد و امیدواریم با تکمیل این طرح‌ها، زمینه نظارت مؤثرتر بر حوزه‌های حمل‌ونقل باری، مسافری و بین‌المللی فراهم شود.