باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، در این کارگاه آموزشی، شرکت‌کنندگان با مهارت‌های کاربردی تولید محتوای تصویری و خبری، از جمله اصول عکاسی و فیلم‌برداری با تلفن همراه، انتخاب سوژه، کادربندی و ثبت تصاویر مناسب، آشنا شدند. همچنین شناسایی موضوعات دارای ارزش خبری، گردآوری اطلاعات و تنظیم خبر، از دیگر سرفصل‌های این دوره بود.

باشگاه شهروندخبرنگار «روایتگران محله» به همت روابط عمومی شهرداری منطقه ۸ و با هدف شناسایی و توانمندسازی علاقه‌مندان به فعالیت‌های رسانه‌ای، ارتقای مهارت شهروندان در روایت رویداد‌ها و مسائل محلی و معرفی ظرفیت‌های محلات راه‌اندازی شده و شرکت در دوره‌های آموزشی این باشگاه برای عموم شهروندان، بدون محدودیت سنی و به‌صورت رایگان، امکان‌پذیر است.