باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین جهانیان، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راهداری با اشاره به عملکرد نیروهای راهداری در جریان جنگ اخیر افزود: این جنگ نشان داد که همکاران ما در حوزه راهداری تا چه اندازه با آمادگی و روحیه جهادی پای کار بودند. در نخستین ساعات پس از وارد شدن خسارت به زیرساخت‌ها، مقام عالی وزارت به همراه رئیس سازمان راهداری در مناطق آسیب‌دیده حضور پیدا کردند و عملیات بازسازی و ترمیم پروژه‌ها با سرعت آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که برخی پروژه‌ها در کمتر از دو ماه به اتمام رسیدند و مسئولان برای افتتاح آن‌ها در مناطق مختلف حضور پیدا کردند.

جهانیان با تشریح تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده گفت: در یکی از استان‌ها، همکاران ما برای بازگشایی دهانه پل‌ها و مسیرهایی که در جریان حملات آسیب دیده بودند، با روحیه‌ای مثال‌زدنی فعالیت می‌کردند. نیروهای راهداری پس از اقامه نماز صبح برای بازگشایی مسیرها اعزام می‌شدند و پس از انجام عملیات و بازگشت، دوباره برای ادامه مأموریت و بازگشایی سایر مناطق آماده می‌شدند.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: این اقدامات شاید کمتر دیده شده باشد، اما نشان‌دهنده روحیه بسیجی و مسئولیت‌پذیری نیروهای راهداری در خدمت به کشور است.

وی همچنین از همراهی پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی نیز در این شرایط نشان دادند که همگام با مجموعه دولت و نظام برای خدمت‌رسانی به کشور پای کار هستند. پیمانکاران با ابتکار عمل خود، ماشین‌آلات تخصصی راه‌سازی و روسازی را با پرچم جمهوری اسلامی ایران در محورهای مختلف کشور به کار گرفتند.

فعالیت بیش از ۵۰۰ اکیپ اجرایی در محورهای کشور

جهانیان با اشاره به گستردگی عملیات راهداری در سال جاری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ اکیپ اجرایی در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و حاصل تلاش این مجموعه، اجرای بیش از ۱۷ هزار کیلومتر عملیات روسازی راه در هشت ماه امسال بوده است.

وی درباره جزئیات این اقدامات اظهار کرد: در این مدت بیش از ۷ هزار کیلومتر باند عملیات روکش آسفالت تقویتی، بیش از ۳۶۰۰ کیلومتر آسفالت حفاظتی و بیش از ۶۵۰۰ کیلومتر عملیات درزگیری و لکه‌گیری در محورهای کشور انجام شده است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ابنیه فنی راه‌ها افزود: در بخش احداث و تعویض پل‌ها و آبروها، بیش از ۴۵۰ دستگاه پل و آبرو در سطح کشور مورد تعمیر و نگهداری قرار گرفته است. همچنین عملیات تعمیر و نگهداری پل‌ها و ابنیه فنی بزرگ و کوچک، در کنار مقاوم‌سازی و نگهداری تونل‌ها به طول ۱۵ هزار متر و تعمیر و نگهداری دیوارهای حائل به طول بیش از ۱۹ هزار متر در دستور کار قرار داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی گفت: احداث کنارگذرها و مسیرهای جایگزین در اطراف تونل‌ها و پل‌ها، به‌ویژه در نقاطی که احتمال آسیب‌دیدگی و بروز اختلال در تردد وجود داشت، از جمله اقداماتی بود که با هدف هدایت ترافیک و افزایش تاب‌آوری شبکه راه‌های کشور دنبال شد.

جهانیان با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل پیش از وقوع جنگ در سازمان راهداری آغاز شده بود، افزود: یکی از اهداف مهمی که از سال گذشته برای حوزه راهداری تعیین شد، احداث کنارگذرها و مسیرهای جایگزین در محورهای مختلف بود. برای این موضوع در هر استان هدف‌گذاری مشخصی انجام شد و همکاران ما توانستند حدود ۱۳ هزار متر طول کنارگذر احداث کنند.

وی همچنین از اجرای حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر خط‌کشی در محورهای کشور خبر داد و گفت: در حوزه نصب و اجرای انواع حفاظ‌های فلزی و بتنی نیز حدود ۵۵۰ کیلومتر عملیات انجام شده است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: در بخش تعویض و افزایش ظرفیت راه‌ها نیز بیش از ۷۷۰ کیلومتر عملیات اجرا شده و روشنایی راه‌ها در نقاط مسکونی و سایر نقاط موردنیاز به طول بیش از ۱۰۸ کیلومتر توسعه یافته است.

جهانیان در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی راه‌ها خاطرنشان کرد: در هشت ماه امسال، عملیات اصلاح و رفع خطر در ۳۹۰ نقطه پرحادثه کشور نیز انجام شده است که مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، بهسازی زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای دنبال شده است.