باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش منتشرشده از سوی موسسه پژوهشی «لووی» استرالیا نشان می‌دهد که برتری آمریکا نسبت به چین از نظر توانمندی‌های نظامی و نفوذ کلی در قاره آسیا، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ تاکنون رسیده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا با کسب ۷۸.۹ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، همچنان جایگاه نخست رتبه‌بندی کلی را حفظ کرده و چین با ۷۳.۶ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفته است. به این ترتیب، فاصله دو کشور به تنها ۵.۳ امتیاز رسیده که کمترین میزان از زمان آغاز این نوع مطالعات است.

در بخش توانمندی‌های نظامی نیز آمریکا ۸۷.۴ امتیاز و چین ۷۲.۱ امتیاز کسب کرده‌اند.

فرسایش توان نظامی آمریکا در جنگ با ایران و تغییر اولویت‌ها

این گزارش خاطرنشان کرد که جنگ مستمر آمریکا علیه ایران که از فوریه گذشته آغاز شده، به دلیل مصرف و کاهش ذخایر موشک‌های دوربرد، توانمندی‌های نظامی واشنگتن را تضعیف کرده است.

موسسه استرالیایی همچنین اشاره کرد که انتقال مجدد منابع و تجهیزات نظامی آمریکا به غرب آسیا، موجب انحراف توجه واشنگتن از شرق آسیا شده است؛ این در حالی است که چین به نوسازی نیرو‌های مسلح خود و تقویت روابط دیپلماتیکش در منطقه ادامه داده است.

افت بی‌سابقه نفوذ دیپلماتیک آمریکا

در حوزه نفوذ دیپلماتیک، امتیاز آمریکا با ۶ واحد کاهش به ۷۶.۷ رسیده است؛ رقمی که بزرگ‌ترین افت واشنگتن از زمان راه‌اندازی این شاخص محسوب می‌شود. این همچنین چهارمین سال متوالی است که امتیاز آمریکا در این بخش کاهش می‌یابد.

در این زیرشاخص، چین با کسب ۹۸.۴ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته و آمریکا به رتبه سوم، پس از ژاپن، سقوط کرده است.

گفتنی است موسسه «لووی» از سال ۲۰۱۸ شاخص قدرت آسیا را منتشر می‌کند. پژوهشگران این موسسه در این شاخص، توانایی ۲۷ کشور و منطقه را برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه آسیا و اقیانوسیه بر اساس ۱۳۱ معیار، از جمله توانمندی‌های نظامی و اقتصادی، روابط دفاعی و نفوذ دیپلماتیک ارزیابی می‌کنند.

منبع: المیادین