باشگاه خبرنگاران جوان – یک فرد پرنده هوبره که پس از زمین‌گیر شدن در استان گیلان تحت مراقبت و تیمار کارشناسان محیط زیست قرار گرفته بود، پس از بازیابی توان جسمانی، در محدوده جنوبی استان و در حوزه شهرستان رودبار به دامان طبیعت بازگشت تا مهاجرتش را ادامه دهد.

عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: یک پرنده مهاجر هوبره که به دلیل ناتوانی، قادر به پرواز نبود، با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات وحش تحت مراقبت، تیمار و اقدامات احیایی قرار گرفت و پس از بازیابی شرایط جسمانی و توانایی بازگشت به طبیعت، در محدوده جنوبی استان و در شهرستان رودبار رهاسازی شد تا بتواند مسیر مهاجرت خود را از سر بگیرد.

او با بیان اینکه این پرنده از گونه‌های شاخص زیست‌بوم‌های خشک و نیمه‌خشک است، افزود: هوبره از نظر جثه و ظاهر شباهت‌هایی به بوقلمون ماده دارد و شیوه دفاعی اش در برابر پرندگان شکاری، پرتاب مواد دفعی چسبناک است تا بتواند موجود مهاجم را از خود دور کند.

معاون محیط زیست گیلان تصریح کرد: بخشی از جمعیت هوبره در کشور جوجه آوری می‌کنند، اما گروه‌هایی از این پرنده هم به صورت مهاجر از مناطق شرقی و شمال‌شرقی وارد ایران می‌شوند و متناسب با شرایط زیستگاهی و چرخه زیستی خود، مسیر‌های متفاوتی را برای مهاجرت طی می‌کنند. عاشوری ابراز امیدواری کرد: این هوبره با عبور موفق از مسیر پیش‌رو، خود را به زیستگاه‌های مناسب جوجه‌آوری برساند و بار دیگر در چرخه طبیعی حیات قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان