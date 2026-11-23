باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های اندونزی روز دوشنبه اعلام کردند در پی آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه تولید شیرینی در این کشور، ۲۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند و امدادگران همچنان در جست‌وجوی حدود ۳۰ فرد مفقود هستند.

این آتش‌سوزی شامگاه شنبه در یکی از ساختمان‌های کارخانه شیرینی‌سازی «پی‌تی فونوسا آگونگ مولیا» در منطقه چیکانده، واقع در استان بانتن و در فاصله حدود یک ساعت رانندگی از جاکارتا، پایتخت اندونزی رخ داد.

سعید اقبال، مشاور رئیس‌جمهور اندونزی در امور کارگری با اعلام آمار تلفات گفت اجرای دستورالعمل‌های ایمنی در این کارخانه در دست بررسی است و قرار است مدیرعامل آن برای پاسخ‌گویی احضار شود.

وی افزود گزارش‌های اولیه احتمال می‌دهند اتصال کوتاه در دستگاه تهویه مطبوع عامل وقوع آتش‌سوزی بوده باشد.

این کارخانه متعلق به شرکت «یونایتد فمیلی فود» است که حدود پنج هزار نفر در مجموعه آن مشغول به کار هستند و از تأمین‌کنندگان عمده کالا‌های مصرفی در بازار داخلی اندونزی به شمار می‌رود.

استیون اروین ویجایا، مدیرعامل کارخانه اعلام کرده است هنگام وقوع آتش‌سوزی حدود ۳۰۰ نفر برای شیفت کاری روز شنبه در مجموعه حضور داشتند.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات استان بانتن، عملیات جست‌و‌جو روز دوشنبه نیز ادامه یافت، اما کانون‌های باقی‌مانده آتش و ناپایداری سازه ساختمان، جان امدادگران را با خطر مواجه کرده است.

وی اعلام کرد تاکنون ۲۹ نفر سالم پیدا شده‌اند که پنج نفر از آنان در بیمارستان بستری شده‌اند. همچنین امدادگران ۲۴ کیسه حاوی بقایای اجساد را از محل خارج کرده‌اند، اما آمار نهایی قربانیان هنوز به‌طور قطعی تأیید نشده است.

واهو هدایاتی، مقام پلیس اندونزی نیز گفت شدت آتش‌سوزی شناسایی قربانیان از طریق بررسی ظاهری را غیرممکن کرده و روند جمع‌آوری نمونه‌های دی‌ان‌ای از بستگان آنان برای شناسایی هویت قربانیان آغاز شده است؛ فرایندی که ممکن است چند هفته طول بکشد.

منبع: خبرگزاری رویترز