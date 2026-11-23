باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: اوراق بهادار مبتنی بر شاخص (ETN) ورقه بهاداری است که شرایط انتشار آن از سوی ناشر تعیین می‌شود، اما انتخاب سرمایه‌گذار بر اساس شاخص مبنایی صورت می‌گیرد که در زمان انتشار مشخص شده و در طول دوره عمر اوراق مبنای محاسبه بازدهی قرار خواهد گرفت.

روشن‌قلب با تشریح ویژگی‌های اوراق ETN اظهار کرد: سرمایه‌گذار بر اساس تغییرات شاخص مبنا از بازدهی این اوراق منتفع می‌شود. این اوراق می‌توانند در انواع مختلف فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شوند و از این نظر محدودیت خاصی برای حوزه سرمایه‌گذاری آنها وجود ندارد. البته حوزه سرمایه‌گذاری باید در زمان انتشار اوراق به‌طور مشخص تعیین و اعلام شود.

وی افزود: یکی از تفاوت‌های اصلی این اوراق با سایر اوراق موجود در بازار سرمایه، تنوع در نحوه سرمایه‌گذاری منابع است. در برخی از اوراق دیگر، نحوه سرمایه‌گذاری و بازدهی تقریباً مشخص است یا کف و سقف معینی برای بازدهی تعریف می‌شود، اما در اوراق ETN با توجه به ماهیت شاخص‌محور آن، بازدهی می‌تواند متنوع باشد و الزاماً کف و سقف مشخصی برای آن وجود ندارد. میزان بازدهی این اوراق با توجه به شرایط و سازوکار‌هایی که در زمان انتشار تعیین می‌شود، مشخص خواهد شد.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با اشاره به سه حالت احتمالی برای بازدهی این اوراق بیان کرد: حالت نخست این است که بازدهی سرمایه‌گذاری ناشر معادل بازدهی شاخص مبنا باشد. در این شرایط، ناشر موظف است بازدهی متناسب با عملکرد شاخص را برای دارندگان اوراق محاسبه و پرداخت کند.

وی ادامه داد: حالت دوم زمانی است که بازدهی سرمایه‌گذاری ناشر کمتر از بازدهی شاخص باشد. در چنین شرایطی ممکن است این وضعیت ناشی از عملکرد نامناسب سرمایه‌گذاری یا کسب بازدهی کمتر از میزان مورد انتظار باشد و ناشر با وجود تحقق بازدهی پایین‌تر در فعالیت اقتصادی خود، موظف به پرداخت بازدهی معادل شاخص به سرمایه‌گذاران خواهد بود. این موضوع می‌تواند برای ناشر هزینه‌زا باشد.

روشن‌قلب با تشریح حالت سوم گفت: در این حالت، بازدهی سرمایه‌گذاری ناشر بیشتر از بازدهی شاخص خواهد بود. در این شرایط، ناشر با توجه به سازوکاری که در زمان انتشار اوراق مشخص شده است، بخشی از سود مازاد حاصل‌شده را به دارندگان اوراق پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: بهترین حالت برای ناشر و سرمایه‌گذار زمانی اتفاق می‌افتد که بازدهی فعالیت اقتصادی ناشر بیشتر از بازدهی شاخص باشد. در این شرایط، ناشر توانسته است در حوزه سرمایه‌گذاری خود بازدهی بیشتری نسبت به شاخص مبنا کسب کند و در عین حال، دارندگان اوراق نیز با توجه به سود مازاد ایجادشده، از بخشی از این بازدهی بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب، هم ناشر و هم سرمایه‌گذار از این وضعیت منتفع خواهند شد.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با اشاره به امکان انتشار این اوراق از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: برای مثال، یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند اوراق ETN منتشر کند و شاخص مشخصی را مبنای این اوراق قرار دهد. چنین شرکتی با توجه به توان کارشناسی، تخصص و ظرفیت تحلیلی خود می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی بازدهی بیشتری نسبت به شاخص مبنا کسب کند و در نتیجه، هم خود شرکت از این عملکرد منتفع شود و هم دارندگان اوراق از طریق دریافت سهمی از سود مازاد بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اهمیت تعیین شاخص مبنا در این اوراق افزود: همان‌طور که اشاره شد، باید یک شاخص مشخص در زمان انتشار اوراق تعیین شود و بازدهی سرمایه‌گذار بر اساس تغییرات آن محاسبه شود. این شاخص باید دارای مجموعه‌ای از معیار‌ها و ویژگی‌های مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان نسبت به آن تصمیم‌گیری کند.

روشن‌قلب ادامه داد: شاخص مبنا باید مبتنی بر مفروضات مشخصی باشد که برای سرمایه‌گذار کاملاً قابل شناسایی و تعیین باشد. همچنین اقلام و مؤلفه‌هایی که شاخص بر اساس آنها محاسبه می‌شود، باید به‌صورت منظم از طریق مراجع معتبر منتشر شوند.

وی بیان کرد: انتشار منظم شاخص اهمیت زیادی دارد و نباید به‌گونه‌ای باشد که از یک‌سو نحوه محاسبه آن با ابهام همراه باشد و از سوی دیگر، فواصل زمانی انتشار آن مشخص نباشد؛ چراکه در چنین شرایطی سرمایه‌گذار نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری خود دچار ابهام خواهد شد.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس خاطرنشان کرد: علاوه بر این، لازم است شاخص موردنظر در یک سال منتهی به تاریخ درخواست انتشار اوراق، به‌صورت منظم منتشر شده باشد تا سوابق عملکرد آن برای سرمایه‌گذاران مشخص باشد و از این طریق اطمینان خاطر لازم نسبت به استمرار انتشار و امکان ارزیابی شاخص فراهم شود.

روشن‌قلب در ادامه به موضوع ارزش نشانگر این اوراق اشاره کرد و گفت: ارزش نشانگر باید به‌صورت منظم و روزانه در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران منتشر شود. این ارزش بر اساس تغییرات شاخصی که اوراق مبتنی بر آن منتشر شده است، محاسبه خواهد شد.

وی افزود: از آنجا که اوراق ETN دارای معاملات ثانویه هستند، معاملات این اوراق نیز بر اساس نرخی انجام خواهد شد که با توجه به ارزش نشانگر محاسبه و منتشر می‌شود. بنابراین، انتشار منظم و روزانه ارزش نشانگر، یکی از الزامات مهم برای شفافیت معاملات ثانویه و آگاهی سرمایه‌گذاران از ارزش اوراق خواهد بود.