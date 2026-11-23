باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس این اطلاعیه، پرداخت حقوق ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی که از روز بیست‌وهشتم آبان آغاز شده بود، به پایان رسید.

این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور در واریز حقوق آبان برخی از بازنشستگان تأخیر ایجاد شده بود که ضمن عذرخواهی، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.