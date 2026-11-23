باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ حجت‌الاسلام والمسلمین عابدین رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان، پیش از ظهر امروز در اجلاسیه شهدای دانشگاه کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: شهادت، مقاومت و جهاد در اندیشه متعالی اسلام، درس‌ها و کارکرد‌های مهمی برای جامعه دارد و یکی از مهم‌ترین آنها ایستادگی در برابر سلطه‌گری و سازش است.

وی با قدردانی از مجموعه‌های فرهنگی و عوامل اجرایی دانشگاه‌ها در برگزاری این اجلاسیه، گفت: گردهمایی به نام شهدا و برای پاسداشت مقام خانواده‌های معظم آنان، فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار و فداکاری و بازخوانی مسیر پرافتخار شهداست.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره سلطه‌گری و سازش افزود: در جهان عده‌ای سلطه‌گر و مستکبر هستند و گروهی نیز مسیر سازش را انتخاب می‌کنند؛ اما انسان‌هایی که در برابر استکبار می‌ایستند و حاضر به پذیرش سازش نیستند، مسیر متفاوتی را برمی‌گزینند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان با بیان اینکه استبداد داخلی زمینه‌ساز استعمار است، تصریح کرد: استعمار برای گسترش نفوذ خود در جوامع به استبداد و سازش نیاز دارد و کسانی که با نثار جان خود در برابر این جریان می‌ایستند، در حقیقت مسیر مقاومت و جهاد را انتخاب کرده‌اند.

وی با اشاره به فداکاری شهدا در عرصه‌های مختلف تاریخی و دفاعی کشور ادامه داد: از شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم و جنگ ۱۲ روزه، همگی با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار، نشان دادند که دفاع از حقیقت و عزت جامعه نیازمند شجاعت و فداکاری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به حضور داوطلبانه افراد در مسیر‌های پرخطر مقاومت گفت: گاهی افرادی با وجود داشتن همسر، فرزند و خانواده، آگاهانه به استقبال خطر می‌روند و سفری را انتخاب می‌کنند که ممکن است بازگشتی نداشته باشد؛ این همان جلوه ارزشمند ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

وی با اشاره به شهادت کودکان میناب و دیگر شهدای مظلوم، خاطرنشان کرد: این شهدا در مقطع حساس تاریخ، مرز میان شرافت و بی‌شرافتی را مشخص کردند و نشان دادند چه کسانی در طرف درست تاریخ ایستاده‌اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت ایستادن در طرف درست تاریخ بیان کرد: این موضوع یکی از گمشده‌های تمدنی ماست و کسانی که در جبهه حق می‌ایستند، مسیر آینده جامعه را روشن می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به نمونه‌های تاریخی مقاومت در برابر استبداد و استعمار، میرزا کوچک‌خان را از چهره‌هایی دانست که برای دفاع از مردم، خود را سپر بلا کرد و افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش به‌مراتب بیشتر از آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شهدای جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: شهید رامین زمانی از شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد بدون سر به خاک سپرده شد و از پیکر مطهر شهید حسین جلیلی، پهلوانی که کمتر از دو کیلوگرم از پیکرش باقی مانده بود، تنها بخشی به خانواده بازگشت؛ همچنین پیکر شهید اسفندیاری از شهدای نفتکش دنا در قروه همچنان بازنگشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به داغ سنگین خانواده‌های شهدا اظهار کرد: باید رنج و دلتنگی پدران، مادران، همسران و فرزندان این شهدا را درک کرد؛ مردان مرد در بزنگاه‌های تاریخی خود را نشان می‌دهند و شرافت انسان‌ها در میدان‌های دشوار آشکار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به دعای شهادت در راه خدا و روایتی از امام صادق (ع)، شهادت را از والاترین ارزش‌های انسانی و اجتماعی دانست و یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب را گرامی داشت.