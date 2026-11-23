باشگاه خبرنگاران جوان - مجید زائر نائب رئیس هیئت کشتی لارستان با اشاره به کسب چندین نشان رنگارنگ کشتی گیران لارستانی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی خردسالان استان فارس، اظهار کرد: در این دوره از مسابقات بابک حق پرست با غلبه بر همه رقبای خود نشان طلای وزن ۴۴ کیلو را از آن خود کرد و مسیح قربان نژاد دیگر کشتی گیر لارستانی به علت آسیب دیدگی از ناحیه بینی و به دستور پزشک مسابقات، در دیدار فینال کشتی نگرفت و به مدال نقره وزن ۳۵ کیلو بسنده کرد.

او با اشاره به اینکه سالار درویش بیگی، امیرحسین بهرامه و حسین عسکرپور نیز بر سکوی سوم این پیکار‌ها ایستادند، بیان کرد: غلامرضا غلامحسین نژاد و سیدمحمد قریشی به ترتیب به عنوان مربی و سرپرست تیم لارستان در این مسابقات حضور داشتند.

نائب رئیس هیئت کشتی لارستان با بیان اینکه داود عسکرپور از لارستان به عنوان داور، قضاوت این رقابت‌ها را به عهده داشت و محمدعلی ملتفت دیگر جوان لارستانی نیز جدول نویس مسابقات بود، ادامه داد: تیم کشتی آزاد خردسالان لارستان با کسب یک نشان طلا، یک نقره، ۳ برنز و ۲ عنوان پنجمی، مقام چهارم تیمی را کسب کرد.

زائر تصریح کرد: پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی خردسالان استان فارس با حضور ۱۳۶ کشتی گیر از ۱۶ تیم در خانه کشتی امید نوروزی شیراز برگزار شد.

منبع: روابط عمومی هیئت کشتی لارستان