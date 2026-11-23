باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی با تشریح ضوابط قانونی حاکم بر حفاظت از آثار تاریخی و محوطه‌های ثبت‌شده ملی و جهانی، بر ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز در عرصه و حریم این آثار تاکید کرد و اظهار داشت: براساس قوانین و مقررات حفاظت از میراث‌فرهنگی، احداث هرگونه بنا در عرصه و حریم آثار تاریخی، اعم از آثار ثبت ملی و میراث جهانی، ممنوع است و هیچ‌گونه اقدام مغایر با این ضوابط نمی‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از مجموعه میراث‌جهانی تخت‌جمشید افزود: حفاظت از عرصه و حریم این محوطه تاریخی، تابع ضوابط و مقررات مشخص و الزام‌آور قانونی است و هرگونه تصمیم یا اقدام اجرایی در این محدوده باید با رعایت کامل الزامات حفاظتی و تایید مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه اظهارات مطرح‌شده از سوی افراد در مجامع و نشست‌های مختلف، به‌تنهایی واجد اعتبار اجرایی و حقوقی نیست، تصریح کرد: صرف بیان یک موضوع یا اعلام یک برنامه از سوی یک سخنران، نمی‌تواند مجوز یا مبنای اقدام اجرایی تلقی شود، آنچه در این حوزه ملاک عمل است، قوانین، ضوابط مصوب و صلاحیت مراجع مسئول است.

دارابی تاکید کرد: تخت‌جمشید بخشی از سرمایه تمدنی و هویت تاریخی ایران و میراثی با ارزش جهانی است. ازاین‌رو، حفاظت از تمامیت عرصه، حریم و اصالت تاریخی آن، ضرورتی قانونی، ملی و بین‌نسلی است و هیچ برنامه یا اقدامی نمی‌تواند خارج از چارچوب ضوابط حفاظتی در این محدوده به اجرا درآید.

منبع: وزارت میراث فرهنگی