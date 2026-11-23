باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصمیم هیئت اجرایی فدراسیون و در راستای انتخاب و آماده‌سازی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۷، نخستین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان از عصر روز یکشنبه، اول آذرماه، در کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی آغاز شد.



محمدرضا طیبی، علی امیریان، زهرا زارعی، صادق صمیمی، حسن عجمی، حسین نوری، یاسین گل‌محمدی، حسین روزگار، حامد نفر و سارینا ساعدی، ۱۰ ورزشکار حاضر در گروه نخست این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کرده‌اند.



سجاد مرادی، بهنام زارع و میلاد سیار به‌عنوان مربیان و هادی سپهرزاد نیز به‌عنوان ناظر فنی در این اردو حضور دارند.



گفتنی است گروه دوم ورزشکاران دعوت‌شده از ۱۱ آذرماه به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد و اسامی این نفرات نیز به‌زودی بر اساس تصمیم هیئت اجرایی فدراسیون اعلام می‌شود.