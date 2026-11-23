باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل همچنان دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را برای حمله به ایران تحت فشار قرار می‌دهد و پیشنهاد اجرای عملیات نظامی گسترده‌ای را مطرح کرده که چند روز ادامه داشته باشد و هدف آن تضعیف توانمندی‌های نظام ایران و نزدیک کردن آن به مرحله فروپاشی است؛ هرچند سقوط حکومت تضمین‌شده نیست.

این روزنامه به نقل از مقام‌های صهیونیستی نوشت که تل‌آویو احتمال حمله مستقل به ایران را منتفی نمی‌داند، اما گزینه مطلوب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش و رومان گوفمن، رئیس موساد، اجرای حمله‌ای مشترک با آمریکاست.

این مقام‌ها همچنین اشاره کردند که آمریکایی‌ها اطمینان دارند رژیم تروریستی اسرائیل به‌تنهایی اقدام نخواهد کرد و اگر تصمیم به حمله گرفته شود، بهتر است این عملیات به‌صورت مشترک انجام شود.

منبع: النشره