باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهرداد حمدالهی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از جابه‌جایی کالا در قالب ۲۷ میلیون سفر طی سال جاری خبر داد و گفت: این میزان جابه‌جایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

حمدالهی با اشاره به آخرین وضعیت حمل‌ونقل کالا در کشور اظهار کرد: رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در مجموع طی این مدت، کالاهای مختلف را در قالب ۲۷ میلیون سفر جابه‌جا کرده‌اند که این رقم حدود ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، حدود ۸۲ میلیون تن به محصولات کشاورزی، دامی و کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم اختصاص داشته است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل سازمان راهداری با اشاره به وضعیت تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی از طریق بنادر کشور تصریح کرد: حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی از بنادر کشور وارد شده است. در مقطعی که بنادر جنوبی تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفتند، فعالیت بنادر شمالی افزایش یافت و روند انتقال کالا از این بنادر با جدیت بیشتری دنبال شد.

حمدالهی ادامه داد: میزان واردات کالاهای اساسی از بنادر کشور نیز حدود ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل باری کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۳ هزار دستگاه ناوگان باری فعال دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای فعالیت می‌کنند که میانگین عمر این ناوگان ۱۸.۹ سال است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل سازمان راهداری با بیان اینکه حدود ۵۷۵ هزار راننده دارای مجوز در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: همچنین ۵ هزار و ۹۴۲ شرکت حمل‌ونقل، مجوز و پروانه فعالیت خود را از سازمان راهداری دریافت کرده‌اند که از این تعداد حدود ۸۰ شرکت در قالب شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند در سطح کشور فعالیت دارند.

حمدالهی درباره وضعیت ناوگان شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند نیز توضیح داد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های سازمان راهداری، این شرکت‌ها حدود ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان را به سازمان معرفی و ثبت کرده‌اند؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها تعداد ناوگان تحت اختیار خود را بیش از ۲۰ هزار دستگاه اعلام می‌کنند، اما آمار مستند و ثبت‌شده در سامانه‌های سازمان حدود ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کشور گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های سازمان و اسناد حمل صادرشده، حدود ۶۰ هزار راننده دارای سابقه فعالیت در حوزه حمل‌ونقل هستند، اما از این تعداد، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر به‌طور مشخص در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی فعالیت داشته‌اند.