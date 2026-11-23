باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پولینا شیلخا، متخصص قلب و عروق، تفاوت‌های میان پلاک‌های کلسترولی، تأثیرات احتمالی ورزش بر افراد مبتلا به تصلب شرایین (آترواسکلروز) و دلایل توصیه به پرهیز از مصرف بیش‌ازحد گوشت قرمز را تشریح می‌کند.

۱- کلسترول می‌تواند فوایدی داشته باشد

کلسترول برای بسیاری از عملکرد‌های بدن ضروری است؛ این ماده نقش کلیدی در ساخت غشای سلول‌ها، تولید هورمون‌ها، متابولیسم ویتامین D و تشکیل اسید‌های صفراوی (که برای هضم غذا لازم‌اند) ایفا می‌کند.

کلسترول کل از اجزای مختلفی تشکیل شده است که مهم‌ترین آنها لیپوپروتئین‌های کم‌چگالی (LDL) و تری‌گلیسیرید‌ها هستند. بالا بودن سطح این مواد با افزایش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی مرتبط است، زیرا می‌توانند به تجمع چربی در رگ‌های خونی و تشکیل پلاک‌های تصلب شرایین (آترواسکلروتیک) منجر شوند. در مقابل، لیپوپروتئین‌های پرچگالی (HDL) — که اغلب به عنوان کلسترول «خوب» شناخته می‌شوند — به انتقال کلسترول اضافی به کبد جهت دفع کمک می‌کنند و بدین ترتیب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی را کاهش می‌دهند.

عوامل و شرایط پزشکی که می‌توانند منجر به اختلال در متابولیسم چربی‌ها و افزایش سطح کلسترول «بد» شوند، عبارتند از: دیابت، کم‌کاری تیروئید، بیماری‌های کبد و مجاری صفراوی، اختلالات کیسه صفرا، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)، چاقی، یائسگی و هایپرکلسترولمی خانوادگی (یک اختلال ژنتیکی).

۲- همه پلاک‌های کلسترولی یکسان نیستند

تفاوت پلاک‌های پایدار و ناپایدار در میزان استحکام «کلاهک فیبری» آنهاست. پلاک پایدار دارای کلاهک فیبری ضخیم و مقاوم در برابر پارگی است و به‌آرامی رشد می‌کند؛ این ویژگی احتمال بروز عوارض حاد قلبی-عروقی را کاهش می‌دهد.

در مقابل، پلاک ناپایدار دارای کلاهک فیبری نازک و شکننده است. پاره شدن این کلاهک می‌تواند منجر به تشکیل لخته خون در داخل سرخرگ شود و عوارض جدی‌ای همچون سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) یا سکته مغزی را به دنبال داشته باشد.

۳- پیروی از یک رژیم غذایی سالم به کاهش کلسترول «بد» کمک می‌کند

برای کاهش سطح تری‌گلیسیرید، توصیه می‌شود از مصرف بیش‌ازحد چربی‌های اشباع (موجود در گوشت قرمز و محصولات لبنی) و همچنین چربی‌های ترانس (موجود در برخی محصولات نانوایی و فست‌فودها) پرهیز کنید. برای کاهش سطح کلسترول «بد» (LDL)، افزایش مصرف فیبر که در سبزیجات، میوه‌ها و غلات کامل یافت می‌شود به همراه مغز‌ها (آجیل)، ماهی و منابع چربی‌های سالم مانند روغن زیتون و آووکادو، ضروری است.

با این حال، بسته به ارزیابی پزشک از وضعیت سلامت فرد و میزان خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی در او، ممکن است درمان پزشکی (مصرف دارو) نیز لازم باشد.

۴- ورزش برای رگ‌های خونی مفید است، اما با رعایت برخی نکات مهم

فعالیت بدنی منظم و در حد متوسط، تأثیر مثبتی بر سلامت عروق در افراد مبتلا به تصلب شرایین (آترواسکلروز) دارد. فعالیت‌های مفید در این زمینه شامل پیاده‌روی، شنا و دوچرخه‌سواری است.

علاوه بر این، ورزش به حفظ وزن یا کاهش وزن کمک می‌کند و نحوه استفاده بدن از گلوکز و سوخت‌وساز تری‌گلیسیرید‌ها را بهبود می‌بخشد؛ امری که به کاهش سطح این مواد در جریان خون کمک می‌کند.

در مورد سطح کلسترول «بد» (LDL)، باید گفت که این میزان تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و عوامل دیگر قرار دارد؛ بنابراین، فعالیت بدنی به تنهایی معمولاً برای رساندن سطح آن به حد مطلوب در افراد دارای کلسترول بالا کافی نیست.

دارو‌های کاهنده کلسترول، مانند استاتین‌ها، ابزار اصلی برای کاهش این سطوح و مهار خطرات بیماری‌های قلبی-عروقی هستند؛ این دارو‌ها همچنین به پایدارسازی پلاک‌های تصلب شرایین کمک می‌کنند.

مشورت با پزشک برای تعیین میزان مناسب فعالیت بدنی و نوع ورزش، بر اساس ویژگی‌های خاص و وضعیت سلامت هر فرد، حائز اهمیت است.

منبع: health.mail.ru