باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، در این نشست با اشاره به جایگاه قانونی اتاق اصناف کشاورزی به عنوان نماینده رسمی فعالان این بخش در مراجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، اظهار کرد: اتاق اصناف کشاورزی در حوزه قیمت‌گذاری محصولات و خدمات بخش کشاورزی از مرجعیت قانونی برخوردار است و در زمینه رسیدگی به تخلفات صنفی نیز وظیفه نظارت بر عهده این نهاد قرار دارد؛ البته برای اجرای صحیح این وظایف باید مرز مسئولیت نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور دقیق مشخص شود.

وی با تشریح مأموریت اتاق اصناف کشاورزی در ساماندهی مشاغل این بخش افزود: یکی از وظایف اصلی ما سازماندهی فعالان بخش کشاورزی است و در همین راستا برای تمامی فعالان دارای کد IC، پروانه کسب کشاورزی و شناسنامه واحد بهره‌برداری صادر می‌شود. این فرآیند نیز از طریق درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع رسمی صدور مجوز در کشور انجام می‌شود.

عالمی با بیان اینکه پیش از این تعدد و تنوع تشکل‌های کشاورزی موجب نبود یک صدای واحد برای گفت‌وگو با دولت و حاکمیت شده بود، تصریح کرد: امروز اتاق اصناف کشاورزی به عنوان نماینده قانونی فعالان این بخش در مراجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حضور دارد و می‌تواند مطالبات تولیدکنندگان را به‌صورت منسجم به مسئولان منتقل کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: این نهاد به دلیل دسترسی مستقیم به اطلاعات میدانی حوزه تولید و توزیع، ظرفیت مناسبی برای انتقال داده‌های دقیق به مراجع تصمیم‌ساز دارد و می‌تواند شکاف اطلاعاتی میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران را کاهش دهد.

پایداری ذخایر راهبردی کشور در حوزه امنیت غذایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و چالش‌های امنیتی، از وضعیت مطلوب ذخایر راهبردی کالاهای اساسی خبر داد و گفت: همان‌طور که در عرصه‌های نظامی شاهد قدرت و مقاومت نیروهای مسلح و مردم بوده‌ایم، در حوزه امنیت غذایی نیز کشور با اقتدار ایستاده است.

به گفته عالمی، برخلاف برخی تصورات، کشور در تأمین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی با کمبود مواجه نیست و وضعیت ذخایر راهبردی در مقایسه با دوران پیش از جنگ تحمیلی رمضان مطلوب‌تر است؛ موضوعی که حاصل تلاش مستمر فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عنوان خط مقدم امنیت غذایی کشور است.

عالمی در ادامه با انتقاد از افزایش هزینه‌های تولید و فشار اقتصادی بر کشاورزان اظهار کرد: در شرایطی که هزینه‌ها و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی با رشد قابل توجهی همراه شده، بخش کشاورزی با وجود نقش اساسی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، از حاشیه سود محدودی برخوردار است.

وی با اشاره به افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کود اوره و رشد ۸۰۰ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه افزود: تعرفه برق کشاورزی نیز با افزایش حدود ۴۰۰ درصدی مواجه شده است و مجموع این افزایش هزینه‌ها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت روند رشد هزینه‌های تولید و قیمت محصولات کشاورزی بیان کرد: کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان در شرایط افزایش هزینه نهاده‌ها و خدمات، پایداری تولید در زنجیره ارزش کشاورزی را با چالش مواجه می‌کند و لازم است سیاست‌های حمایتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی این بخش بازنگری شود.

شکاف ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت محصول از مزرعه تا سفره

عالمی با انتقاد از فاصله قابل توجه قیمت محصولات از مزرعه تا مصرف‌کننده گفت: در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با شکاف قیمتی بزرگی مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که محصولی که با هزینه مشخص در مزرعه تولید می‌شود، پس از عبور از مراحل فرآوری، بسته‌بندی و توزیع، گاهی با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از صنایع غذایی از جمله صنعت شیر افزود: در این بخش نیز تفاوت قابل توجهی میان قیمت محصول درب کارخانه و نرخ نهایی آن در بازار وجود دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از افزایش هزینه خدمات دولتی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فشار تورمی در زنجیره تولید ناشی از افزایش هزینه خدمات و تعرفه‌های دولتی است و این موضوع در نهایت فشار اصلی را به تولیدکنندگان محصولات اساسی و کشاورزان منتقل می‌کند.

عالمی در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین مالی فعالان بخش کشاورزی گفت: کشاورزان برای تأمین نهاده‌ها و کالاهای راهبردی مانند ذرت، سویا و جو ناچارند هزینه‌ها را به‌صورت نقدی و حتی در برخی موارد با پیش‌پرداخت تأمین کنند، اما فروش محصولات و بازگشت سرمایه آن‌ها با تأخیرهای طولانی همراه است.

وی افزود: برای مثال، بازگشت مطالبات حاصل از فروش شیر ممکن است دو تا سه ماه زمان ببرد و در بخش گندم نیز دریافت وجه فروش محصول چندین ماه طول بکشد. همچنین در محصولاتی مانند ذرت علوفه‌ای، بازگشت نقدینگی به تولیدکننده ممکن است تا پنج ماه زمان ببرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه این شرایط کشاورزان را با بحران نقدینگی مواجه کرده است، اظهار کرد: تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود باید نهاده‌ها را نقدی خریداری کند، اما در مقابل، مطالباتش با فاصله زمانی طولانی پرداخت می‌شود. به این ترتیب، کشاورزان عملاً با سرمایه خود در حال تأمین کالاهای راهبردی مورد نیاز جامعه هستند، بدون آنکه حمایت مالی متناسبی دریافت کنند.

وی ادامه داد: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی نیز بر مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان افزوده است و لازم است دولت و بانک مرکزی برای اصلاح این چرخه و تأمین سرمایه در گردش بخش کشاورزی ورود جدی‌تری داشته باشند.

عالمی با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق تولیدکنندگان در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات اساسی گفت: بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم پس از تبدیل به آرد و نان به چرخه مصرف جامعه بازمی‌گردند، در حالی که هنوز مطالبات و حقوق تولیدکننده به‌طور کامل پرداخت نشده است.

وی تأکید کرد: انتظار داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اتاق اصناف کشاورزی و شوراهای سیاست‌گذاری، از حقوق تولیدکنندگان در فرآیند تعیین قیمت‌ها دفاع شود و نرخ محصولات بر اساس واقعیت‌های تولید، هزینه نهاده‌ها و خدمات و شرایط اقتصادی تعیین شود.

به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با توجه به نوسان قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های خدمات، تعیین نرخ محصولات راهبردی از جمله گندم باید به‌گونه‌ای انجام شود که استمرار تولید و تأمین امنیت غذایی کشور با مشکل مواجه نشود.

عالمی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی با وجود سهم حدود ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی، تنها ۴.۹ درصد از کل انرژی کشور را مصرف می‌کند و سهم این بخش از مصرف گاز نیز کمتر از ۲ درصد است.

وی این ارقام را نشان‌دهنده اهمیت و بهره‌وری بخش کشاورزی در استفاده از منابع انرژی دانست و تأکید کرد: با توجه به نقش راهبردی این بخش در تأمین امنیت غذایی، ضروری است حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی متناسب با نیاز تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا ظرفیت‌های موجود برای تداوم تولید و تأمین نیازهای کشور حفظ شود.

عالمی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در مدیریت منابع آب، گفت: در ابتدای دهه ۶۰، بیش از ۹۰ درصد از آب قابل برنامه‌ریزی و مصرف کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شد، اما امروز با مدیریت، این میزان به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش یافته است. این یک موفقیت بزرگ در مدیریت منابع است که متأسفانه در سطح سیاست‌گذاری‌ها به اندازه کافی از آن یاد نمی‌شود.

وی با اشاره به رشد تولید، افزود: ما در شرایط کمبودهای بسیار زیاد، توانسته‌ایم تولید خود را از ۲۵ میلیون تن به حدود ۱۴۰ میلیون تن برسانیم که این یک دستاورد بزرگ در برابر چالش‌های موجود است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تحلیل مفهوم «آب مجازی»، به تراز تجاری این بخش اشاره کرد و گفت: اگر به مباحث واردات و صادرات نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ما در حوزه آب مجازی، تراز مثبتی داریم. با وجود اینکه ما به دلیل نیاز به نهاده‌های دامی (مانند ذرت، سویا و جو)، نیاز به واردات بسیار بالایی داریم، اما صادرات محصولات ما نیز با ظرفیت‌های بسیار بالا در حال انجام است. ما باید بدانیم که تأمین امنیت غذایی، یکی از ارکان اصلی استقلال و عزت ملی است؛ همان‌گونه که در کشورهای پیشرفته، بودجه‌های نظامی و استراتژیک گسترده‌ای برای تأمین غذا اختصاص می‌یابد، ما نیز باید به کشاورزی با نگاهی فراتر از یک فعالیت صرفاً اقتصادی نگاه کنیم.

عالمی در ادامه این نشست خبری به نقش غیرمستقیم اما حیاتی کشاورزان در سلامت عمومی و محیط زیست پرداخت و گفت: کشاورزان به صورت رایگان و بدون دریافت هزینه از دولت، خدماتی به جامعه ارائه می‌دهند که در هیچ کجای دیگر دیده نمی‌شود. آن‌ها با ایجاد کمربندهای سبز و کاشت محصولات، به پاکسازی هوا، جذب دی‌اکسید کربن و تولید اکسیژن کمک می‌کنند. این مزارع و باغ‌ها، در واقع پارک‌های طبیعی کشور هستند که آرامش روانی را برای مردم فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی ایران، افزود: امروز ریزگردها یکی از جدی‌ترین تهدیدهای محیط زیستی ما هستند و کشاورزان بزرگ‌ترین مبارزان و سدهای دفاعی در برابر ریزگردها در کشور محسوب می‌شوند. این خدمات زیست‌محیطی و حفاظتی، سرمایه‌های پنهانی هستند که نباید نادیده گرفته شوند. ما از حاکمیت می‌خواهیم که این خدمات رایگان را به عنوان یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در سیاست‌های خود لحاظ کند و با مهربانی و حمایت‌های واقعی، از این تولیدکنندگان حمایت نماید.

وی ادامه داد: در بررسی ماهیت حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی، تأکید ویژه‌ای بر این نکته می‌شود که هدف از حمایت، ایجاد وابستگی یا تکیه بر کمک‌های مستقیم (یارانه‌ای) نیست؛ بلکه هدف، ایجاد بستری است که مانع از بروز موانع ساختاری در مسیر صادرات و تولید شود. در واقع، نگاه به هزینه‌کردهای دولت در بخش کشاورزی نباید به مثابه «هزینه» باشد، بلکه باید این سرمایه‌گذاری‌ها را مسیری برای بازگشت سود و منافع اقتصادی به خزانه کشور دانست.

وی افزود: بخش کشاورزی نه تنها یک صنعت، بلکه ستون اصلی امنیت ملی و صیانت از مرزهاست؛ چرا که تأمین شکم سربازی که در خط مقدم دفاع است، مستقیماً با پایداری تولید داخلی در مزارع گره خورده است.

وی با اشاره به هزینه نهاده‌هایس کشاورزی توضیح داد: یکی از چالش‌های بنیادین که در حال حاضر مسیر تولید را تهدید می‌کند، نوسانات شدید و افزایش قیمت نهاده‌های اساسی است. با وجود اینکه کشور در زمینه تولید کود اوره با مازاد تولید مواجه است اما قیمت‌های داخلی با جهش‌های غیرمنطقی روبرو شده است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت کود اوره در دو مرحله نخست در اردیبهشت ماه ۱۰۰ درصد افزایش و از حدود ۷۰۰ هزار تومان به ۱.۵ میلیون تومان رسید. در ادامه هم در ابتدای سال زراعی جدید (مهر 1405) با وجود نیاز مبرم به کالاهای استراتژیک، شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها بودیم که قیمت‌ها را از ۱.۵ میلیون تومان به حدود ۳.۵ میلیون تومان رسانده است.

وی تاکید کرد: این جهش قیمتی، برخلاف انتظار، با روندهای بازار و ظرفیت‌های تولید داخلی همخوانی ندارد و فشار مضاعفی بر کشاورز وارد می‌کند.

این مسئول صنفی یادآور شد: با وجود افزایش قیمت و مازاد تولید کود اوره تنها در اختیار بخشی از تولیدات کشاورزی مثل گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و حبوبات قرار گرفته و باعث شده تا کشاورزان در انتخاب محصول مناسب برای کشت دچار سردرگمی شوند.

عالمی در پایان با اشاره به نوسان قیمتی نهاده‌های کشاورزی و تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم باید در پایان برداشت باشد، گفت: بدون یک سیاست حمایتی شفاف و قیمت‌گذاری منصفانه که هم تولیدکننده را حفظ کند و هم امنیت غذایی را تضمین نماید، مسیر تولید محصولات اساسی کشور با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اکنون رسالت اصلی بر عهده نهادهای تصمیم‌گیر است تا با درک این واقعیت که حمایت از کشاورز، سرمایه‌گذاری د ر آینده کشور است، مانع از بروز بحران در زنجیره تامین غذا شود.