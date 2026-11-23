باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - زعفران، این طلای سرخ و محصول ارزشمند کشاورزی، در دامنه‌های زاگرس و پهنه‌های حاصلخیز لرستان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، کیفیت بالا و عطر و رنگ منحصر‌به‌فرد، به یکی از محصولات دارای مزیت اقتصادی در این استان تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و طبیعی استان در تولید زعفران اظهار کرد: در حال حاضر مجموع سطح زیر کشت زعفران در لرستان به یک‌هزار و ۷۶ هکتار رسیده است که از این میزان، ۳۱۲ هکتار به مزارع جوان یک تا سه‌ساله اختصاص دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم توسعه این کشت و ظرفیت افزایش تولید در سال‌های آینده است

وی با بیان اینکه میانگین عملکرد تولید زعفران در مزارع استان بین ۵.۵ تا ۶ کیلوگرم زعفران خشک در هر هکتار است، افزود: شرایط طبیعی و اقلیمی لرستان زمینه تولید محصولی با کیفیت مطلوب را فراهم کرده و عیار زعفران تولیدی استان بالاتر از استاندارد‌های کشوری گزارش می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: ارتفاع مناسب از سطح دریا، شرایط آب‌وهوایی و ویژگی‌های جغرافیایی استان از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زعفران تولیدی هستند و موجب شده‌اند این محصول از عطر و رنگ بی‌نظیری برخوردار باشد؛ مزیتی که می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر زعفران لرستان در بازار‌های داخلی و رقابت با محصولات سایر مناطق کشور را فراهم کند.

خرم‌آباد؛ پیشتاز تولید طلای سرخ در لرستان

وی با اشاره به پراکندگی مزارع زعفران در شهرستان‌های استان تصریح کرد: شهرستان خرم‌آباد با ۴۹۰ هکتار سطح زیر کشت، قطب اصلی تولید زعفران در لرستان به شمار می‌رود و پس از آن شهرستان‌های کوهدشت، رومشکان و چگنی نیز از مناطق مهم کشت این محصول در استان هستند.

به گفته وی، توسعه کشت زعفران در این مناطق علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی، فرصتی ارزشمند برای تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت اقتصاد روستایی فراهم کرده است.

اشتغال‌زایی برای یک‌هزار و ۵۰۰ خانوار؛ سهم زعفران در اقتصاد لرستان

مدیر جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر نقش اقتصادی و اجتماعی زعفران در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: توسعه این محصول تاکنون زمینه اشتغال مستقیم برای حدود یک‌هزار و ۵۰۰ خانوار لرستانی را فراهم کرده است و به‌عنوان منبع درآمدی مهم، در بهبود معیشت خانوار‌های بهره‌بردار و رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق تولیدکننده نقش دارد.

وی افزود: زعفران به دلیل ارزش اقتصادی بالا، نیاز آبی نسبتاً محدود در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی و امکان بهره‌برداری از اراضی مستعد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای توسعه کشاورزی اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان باشد

لرستان؛ سرزمین زاگرس و فرصت‌های طلایی کشاورزی

لرستان به‌عنوان یکی از استان‌های واقع در قلب رشته‌کوه‌های زاگرس، از تنوع کم‌نظیر جغرافیایی و اقلیمی برخوردار است. این استان با مرکزیت شهرستان خرم‌آباد، وسعتی حدود ۲۸ هزار و ۲۹۴ تا ۲۹ هزار و ۳۰۸ کیلومتر مربع دارد و از نظر وسعت، شانزدهمین استان پهناور کشور محسوب می‌شود.

وجود مناطق کوهستانی، دره‌های عمیق، دشت‌های حاصلخیز از جمله دشت سیلاخور، رودخانه‌های پرآبی همچون کشکان و دز و پوشش گسترده جنگل‌های بلوط، بخشی از ظرفیت‌های طبیعی این استان به شمار می‌روند؛ ظرفیت‌هایی که در کنار شرایط آب‌وهوایی متنوع، بستر مناسبی برای تولید محصولات کشاورزی باکیفیت فراهم کرده‌اند.

در چنین جغرافیایی، زعفران توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از محصولات باارزش کشاورزی لرستان تثبیت کند؛ محصولی که علاوه بر ارزش اقتصادی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از نماد‌های کشاورزی نوین و تولید محصولات باکیفیت در استان را دارد.

طلای سرخ زاگرس؛ فرصتی برای آینده کشاورزی لرستان

افزایش سطح زیر کشت، وجود مزارع جوان، عملکرد قابل قبول، کیفیت بالای محصول و اشتغال‌زایی برای هزاران نفر از خانوار‌های بهره‌بردار، همگی نشان می‌دهد زعفران می‌تواند نقشی فراتر از یک محصول زراعی در اقتصاد لرستان ایفا کند.

تداوم توسعه اصولی این کشت، توجه به کیفیت تولید، تقویت فرآوری و بسته‌بندی و فراهم کردن زمینه بازاریابی مناسب، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند و سهم زعفران لرستان را در بازار‌های داخلی افزایش دهد.

امروز طلای سرخ زاگرس از دل خاک حاصلخیز لرستان سر برآورده است؛ محصولی که با تکیه بر عطر و رنگ بی‌نظیر، کیفیت ممتاز و توان اشتغال‌زایی، می‌تواند به یکی از برگ‌های برنده کشاورزی و اقتصاد منطقه‌ای این استان تبدیل شود.