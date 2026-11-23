باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - «مؤسسه تحقیقات قطب شمال و جنوبگان» اعلام کرد که دانشمندان این مرکز، وجود ارتباطی میان فرآیند‌های اقلیمی در مناطق استوایی سیاره و میدان الکتریکی بر فراز قاره جنوبگان را به صورت تجربی اثبات کرده‌اند.

این یافته حاصل پژوهش‌هایی است که در ایستگاه روسی «وستوک» تنها ایستگاه مستقر در اعماق قاره جنوبگان و با همکاری متخصصانی از «مؤسسه فیزیک کاربردی» وابسته به آکادمی علوم روسیه انجام شده است.

این پژوهش به‌طور مشخص پدیده‌های اقلیمی نظیر «ال نینو» (El Niño) و «نوسان مادن-جولیان» (Madden-Julian Oscillation) را بررسی می‌کند؛ پدیده‌هایی که منشأ آنها هزاران کیلومتر دورتر از جنوبگان است.

الکسی کالیشین، رئیس بخش ژئوفیزیک این مؤسسه، توضیح داد که پدیده «ال نینو» با تغییرات دمای سطح آب در منطقه استوایی اقیانوس آرام و همچنین تغییراتی در گردش جوی مرتبط است.

از سوی دیگر، «نوسان مادن-جولیان» شامل نوسانات گسترده در حرکت عمودی هوا در سراسر جو است که با تغییرات میزان بارندگی در مناطق استوایی پیوند دارد. هر دو پدیده بر بازتوزیع گرما و رطوبت در جو تأثیر می‌گذارند و در تغییرات دمایی مناطق قطبی نیز نقش دارند.

ارتباط کشف‌شده توسط دانشمندان که این پدیده‌ها را به نوسانات میدان الکتریکی بر فراز جنوبگان پیوند می‌دهد می‌تواند باعث شود تا این تغییرات به عنوان شاخصی تکمیلی برای پایش تحولات اقلیمی در نقاط مختلف سیاره مورد استفاده قرار گیرند. ایستگاه وستوک در موقعیتی منحصر‌به‌فرد، در نزدیکی «قطب ژئومغناطیسی جنوب» واقع شده است؛ امری که به دانشمندان اجازه می‌دهد از آن برای پایش «آب‌وهوای فضایی» و تعاملات میان خورشید و زمین بهره ببرند.

در بیانیه این مؤسسه آمده است: «یکی از حوزه‌های اصلی پژوهش‌های ژئوفیزیکی در ایستگاه وستوک، بر تعاملات میان خورشید و زمین و همچنین آب‌وهوای فضایی متمرکز است. اختلالات در مگنتوسفر (مغناطیس‌سپهر) و یونوسفر (یون‌سپهر) که ناشی از فعالیت‌های خورشیدی هستند می‌توانند بر عملکرد ماهواره‌ها، سامانه‌های ارتباطی بی‌سیم، رادار‌ها و ناوبری، و همچنین زیرساخت‌های زمینی از جمله خطوط انتقال نیرو و خطوط لوله گاز تأثیر بگذارند.»

مطالعه سازوکار‌های نهفته در پسِ این فرآیندها، اهمیتی بسزا در بهبود پیش‌بینی پدیده‌های خطرناکِ «هلیوژئوفیزیکی» (مرتبط با خورشید و ژئوفیزیک) و توسعه روش‌هایی برای محافظت از سامانه‌های فنی حیاتی دارد. علاوه بر این، پژوهش درباره تأثیر احتمالی آب‌وهوای فضایی بر بدن انسان به‌ویژه در شرایط انزوای طولانی‌مدت از اهمیتی ویژه برخوردار است.

منبع: آرتی