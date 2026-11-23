باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، رسما مسئولیت عملیات «غرق کردن ناو روسی کوروت مرکوری در سواحل لیبی» را بر عهده گرفت و ادعا کرد: «هدف دوم ما کشتی باری روسی آنگارا بود که دشمن از آن برای انتقال تسلیحات استفاده می‌کرد.»

او مدعی شد که سرویس امنیتی اوکراین برای غرق کردن ناو کوروت روسی از ۷ پهپاد دریایی ساخت اوکراین استفاده کرده است.

زلنسکی همچنین از انهدام یک بالگرد جنگی به همراه ناو روسی در سواحل لیبی خبر داد و گفت ناو کوروت مرکوری یکی از جدیدترین کشتی‌های روسیه است که در سال ۲۰۲۳ و در جریان جنگ به خدمت گرفته شد.

پیش‌تر سازمان ملل متحد حملات به کشتی‌ها در بندر بنغازی و آب‌های ساحلی این شهر را محکوم کرده و بر ضرورت احترام به حاکمیت لیبی و امنیت شهروندان این کشور تاکید کرده بود. این سازمان همچنین خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و شفاف برای روشن شدن ابعاد حادثه و پاسخگو کردن مسئولان آن شده بود.

منبع: النشره