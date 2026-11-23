باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گروه حقوق بشری «پزشکان حقوق بشر اسرائیل» در گزارشی اعلام کرد حملات رژیم صهیونیستی به کارکنان حوزه سلامت در کرانه باختری اشغالی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ میلادی ۳۵۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های امدادی و کادر درمان فلسطینی به‌طور فزاینده‌ای با حملات فیزیکی، تهدید و ارعاب از سوی نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی مواجه شده‌اند؛ حتی در مواردی که هویت پزشکی آنان با لباس و نشان‌های مشخص قابل تشخیص بوده است.

افراد مورد مصاحبه در این گزارش از ضرب‌وشتم، تهدید با سلاح، توهین‌های کلامی و بازرسی‌های تحقیرآمیز خبر داده‌اند.

همچنین سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد در سال گذشته میلادی ۲۳۳ مورد حمله به بخش بهداشت و درمان در کرانه باختری اشغالی ثبت شده که ۱۶۵ مورد از آنها حمل‌ونقل پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است.

منبع: الجزیره