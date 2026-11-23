باشگاه خبرنگاران جوان – مسعود صادقی خمامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از آغاز مرحله سوم طرح ملی «سامان» در این استان خبر داد و گفت: این طرح با رویکردی منسجم و هدفمند، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، اصلاحی و نگهداشت شبکه را در سطح شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور دنبال می‌کند و اجرای آن نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و کاهش احتمال بروز خاموشی‌ها خواهد داشت.

او با بیان اینکه در روز نخست از مرحله سوم طرح سامان، اقدامات عملیاتی در ۱۵ فیدر فشار متوسط و در محدوده ۱۴ امور توزیع برق استان گیلان برنامه‌ریزی و اجرا شده است، افزود: این فعالیت‌ها با مشارکت ۶۳ گروه عملیاتی، صرف ۳۷۸ نفرساعت کار تخصصی و به‌کارگیری ۷۴ خودروی عملیاتی انجام شد و طی آن بخش قابل توجهی از تجهیزات و اجزای شبکه مورد بازبینی، اصلاح، تعویض و بهسازی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان ادامه داد: در نخستین روز از مرحله سوم این طرح، ۳۶۱ مورد تعویض یا نصب انواع مقره، ۱۹۶ مورد تعویض یا اصلاح جمپر، ۵۹ مورد تعویض یا نصب انواع کراس‌ارم، ۱۲ مورد تعویض کات‌اوت و سکشن، ۱۷۵ مورد تعویض انواع یراق‌آلات و۲۵۰ مورد آچارکشی اتصالات سست در شبکه استان انجام شد.

صادقی خمامی تصریح کرد: طی فعالیت‌های سختکوشانه کارکنان شرکت توزیع برق گیلان همچنین عملیات شاخه‌زنی۳۸۰ اصله درخت در محدوده‌ای به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر، سرویس ۵ دستگاه پست زمینی، تبدیل ۲ هزار و۴۰۰ متر شبکه سیمی به شبکه خودنگهدار و تعدیل۵۰۰ کیلووات روشنایی معابر نیز در این مرحله اجرا شد.

او همچنین با بیان اینکه اجرای این اقدامات، بخشی از برنامه مستمر شرکت برای پیشگیری از حوادث و افزایش تاب‌آوری شبکه است، گفت: شناسایی و رفع نقاط ضعف شبکه، اصلاح تجهیزات فرسوده، ساماندهی حریم خطوط و بهینه‌سازی تأسیسات از جمله اقداماتی است که در قالب طرح «سامان» با جدیت دنبال می‌شود و استمرار چنین فعالیت‌هایی می‌تواند ضمن کاهش زمان و تعداد خاموشی‌ها، زمینه تأمین برق پایدارتر برای مشترکان و افزایش رضایتمندی آنان را فراهم کند.

منبع: روابط عمومی توزیع برق گیلان