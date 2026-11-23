باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با وجود کیفیت صدای فوق‌العاده و فناوری‌های پیشرفته‌ای که در «ایرپادز مکس» اپل به کار رفته، این هدفون‌ها خالی از اشکال نیستند؛ ایراداتی که ممکن است پیش از صرف هزینه ۵۴۹ دلاری قیمتی که آنها را در ردیف رقبای رده‌بالای دیگر در بازار قرار می‌دهد شما را به تأمل وادارد.

ایرپادز مکس در زمینه هماهنگی بی‌نقص با آیفون‌ها عملکردی عالی دارند و از قابلیت‌های پیشرفته‌ای همچون حذف نویز فعال (Active Noise Cancellation)، صدای تطبیقی ​​ (Adaptive Audio)، تشخیص مکالمه (Conversation Awareness)، ترجمه هم‌زمان و تراشه H۲ بهره می‌برند که همگی موجب ارتقای عملکرد و تجربه کاربری می‌شوند.

با این حال، پیش از خرید، باید از ۵ ایراد اساسی آگاه باشید؛ مشکلاتی که حتی پس از به‌روزرسانی‌های ارائه‌شده برای این هدفون‌ها، همچنان باقی مانده‌اند.

۱. وزن زیاد و عدم راحتی در استفاده طولانی‌مدت

وزن، یکی از بارزترین نقاط ضعف ایرپادز مکس است. این هدفون با وزنی در حدود ۳۸۶ گرم، در استفاده‌های طولانی‌مدت مثلاً در سفر‌های طولانی می‌تواند باعث ناراحتی کاربر شود؛ به‌ویژه وقتی آن را با مدل‌های رقیب که سبک‌تر هستند، مقایسه کنیم.

۲. طراحی حجیم و کیف محافظ (کیس) ناکارآمد

این هدفون‌ها قابلیت تا شدن ندارند تا فضای کمتری اشغال کنند، و کیف محافظ همراه آنها («اسمارت کیس») نیز محافظت کاملی از کل دستگاه به عمل نمی‌آورد؛ به‌طوری که هدبند و برخی اجزای بیرونی در معرض دید و تماس باقی می‌مانند و هنگام قرار گرفتن در کیف، در برابر خط و خش و آسیب‌دیدگی آسیب‌پذیر هستند.

۳. پوسته‌پوسته شدن روکش هدبند به مرور زمان

گزارش‌هایی مبنی بر پوسته‌پوسته شدن روکش هدبند در اثر استفاده وجود دارد؛ مشکلی که در طراحی جدید نیز برطرف نشده است، چرا که نسل دوم این محصول تقریباً همان ظاهر بیرونی نسل قبل را حفظ کرده است. این مسئله تردید‌هایی را در مورد دوام طولانی‌مدت محصول ایجاد می‌کند.

۴. میعان رطوبت و دشواری در تعمیر

یکی دیگر از ایرادات ایرپادز مکس، تشکیل قطرات رطوبت (میعان) در داخل گوشی‌های هدفون است؛ موضوعی که میان کاربران بحث‌برانگیز بوده و حتی در جدیدترین نسل نیز همچنان دیده می‌شود.

علاوه بر این، تعمیر این هدفون‌ها نیز بسیار دشوار است؛ باز کردن دستگاه نیازمند ابزار‌های تخصصی است و از آنجا که قطعات داخلی به یکدیگر چسبانده شده‌اند، انجام تعمیرات و نگهداری آن بسیار پیچیده خواهد بود. اپل خدمات تعویض باتری را با هزینه ۷۹ دلار ارائه می‌دهد، در حالی که هزینه تعویض کل دستگاه در برخی موارد ممکن است به ۳۰۰ دلار برسد.

۵- قیمت بالا و پشتیبانی محدود از صدای با وضوح بالا (High-Resolution Audio) از طریق بلوتوث

با وجود کیفیت صدای عالی، این هدفون‌ها ممکن است انتظارات علاقه‌مندان به صدای با وضوح بالا را برآورده نکنند. عدم پشتیبانی از برخی کدک‌های صوتی پیشرفته بلوتوث — نظیر LDAC و aptX HD — باعث می‌شود نتوان از تمام ظرفیت فناوری‌های صوتی بی‌سیم باکیفیت بهره برد.

علاوه بر این، برچسب قیمتی ۵۴۹ دلاری، این محصول را در رده‌ای بسیار گران‌تر از بسیاری از رقبایی قرار می‌دهد که امکانات قدرتمندی را با قیمتی کمتر ارائه می‌دهند.

آیا «ایرپادز مکس» (AirPods Max) ارزش این قیمت را دارد؟

به‌طور کلی، ایرپادز مکس برای کاربران اپل تجربه‌ای صوتی فوق‌العاده و قابلیت‌های کارآمدی به همراه دارد؛ به‌ویژه از نظر یکپارچگی با آیفون و فناوری حذف نویز. با این حال، وزن زیاد، طراحی غیرکاربردی، دشواری در تعمیر و قیمت بالا از نقاط ضعف آن محسوب می‌شوند.

در نتیجه، اگرچه این هدفون‌ها می‌توانند انتخابی مناسب برای کسانی باشند که کیفیت صدا و یکپارچگی بی‌نقص در اکوسیستم اپل برایشان اولویت دارد، اما کاربرانی که به راحتی، سهولت استفاده و نسبت مناسب قیمت به عملکرد اهمیت می‌دهند، شاید بهتر باشد پیش از خرید، گزینه‌های رقیب را نیز بررسی کنند.

منبع: الیوم السابع